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Бизнес

Купи любой смартфон INOI в O!Store и получи еще один телефон В ПОДАРОК!

В сети магазинов O!Store при покупке любого смартфона марки INOI вы получите второй кнопочный телефон INOI239 БЕСПЛАТНО!

Марка INOI прочно ассоциируется с корпоративными смартфонами для бизнеса. Такие аппараты будут удобны курьерам или водителям как второй или третий телефон, приезжим для местной SIM-карты, тем, кто ищет простоту и не любит лишние навороты. У всех моделей есть фронтальная и селфи-камера, слот для двух SIM-карт, а хороший процессор позволит играть, смотреть фильмы, серфить в интернете. Их стоимость начинается от 4 тысяч 290 сомов и не превышает 6 тысяч 590 сомов.

В акции участвуют все модели INOI: INOI 2, INOI 3, INOI 5i, INOI 5X, INOI 7i, INOI 5 2020, INOI 7 2020. Выбирайте любую и получите INOI239 В ПОДАРОК!

Подарочный телефон INOI239

Это кнопочный телефон вне времени. Аппарат надежен, долговечен и прочен. Именно такие телефоны ищут для бабушек, дедушек или маленьких деток. У него приятный дизайн в стиле минимализма. Для удобного разделения рабочих и личных контактов можно использовать одновременно две SIM-карты, а подзаряжать телефон понадобится раз в три-четыре дня! В телефоне есть яркий фонарик и раздел с простыми играми, FM-радио и MP3-плеер. Встроенный проигрыватель позволяет воспроизводить аудио- и видеофайлы популярных форматов, для хранения которых можно использовать карту памяти до 16 гигабайт.

Обратите внимание на то, что количество товара по акции ограничено, а срок действия акции только с 1 октября до 30 ноября 2020 года включительно.

Подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167114/
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