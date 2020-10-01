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Бизнес

Купите 2 аксессуара в O!Store — третий получите БЕСПЛАТНО!

Осенняя акция 2+1 и простая арифметика от сети магазинов O!Store — вы покупаете 2 аксессуара, а третий получаете В ПОДАРОК!

Это могут быть полезные мелочи вроде защитных стекол или держателей смартфонов для автомобилей. Всегда нужны портативные зарядные устройства или запасные наушники. Прогулки на природе или посиделки с друзьями будут веселее и музыкальнее с легкими колонками. Ну и, конечно, актуальным сегодня приобретением станет пульсоксиметр, который поможет в любое время самостоятельно измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом.

Торопитесь! Акция действует во всех магазинах O!Store по Кыргызстану с 1 по 30 октября 2020 года включительно.

В ней участвуют все аксессуары стоимостью до 1000 сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимости двух купленных. Количество товара ограничено.

Консультанты O!Store и на сайте ostore.kg поделятся с вами всеми подробностями акции и помогут подобрать все необходимое.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/167041/
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