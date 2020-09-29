Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК

Кыргызский футбольный союз получил сертификат от АФК о членстве в программе развития элитной молодежи. Напомним, в апреле этого года КФС стал полноправным членом этой программы. Программа развития элитной молодежи — это система подготовки молодых игроков в национальных ассоциациях, входящих в состав Азиатской футбольной конфедерации.

Академия футбола имени Асылбека Момунова в Оше как база для воспитания юных игроков получила статус «Одна звезда». Этот статус позволяет выделить спортивное заведение на фоне всех остальных по качеству обучения, оснащению и многим другим сопутствующим параметрам. По системе статусности АФК для академий футбола максимальное количество «Звезд» — три.

Для получения статуса полноправного члена программы комиссия АФК оценивает национальные ассоциации по 20 основным критериям: руководство, планирование, организация, укомплектование персоналом, набор, финансы, оборудование, команды, тренировки, игры, выступления игроков, здоровье, фитнес, психология, благосостояние, образование, сотрудничество, оценка, правила и результаты.

Национальная организация должна соответствовать как минимум первым 11 критериям для принятия в полноправные члены программы. Академии в свою очередь должны соответствовать всем критериям, прежде чем получить статус «Одна», «Две» или «Три звезды» по программе развития элитной молодежи АФК.