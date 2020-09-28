Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября

1 октября в Кыргызстане вступает в силу постановление Национального банка, согласно которому использование неидентифицированных кошельков запрещено.

Для удобства пользователей кошелька «О!Деньги» пройти идентификацию можно онлайн в приложении «Мой О!» или в любом из офисов продаж и обслуживания О!. Это не займет много времени и для этого потребуется лишь паспорт.

Отвечаем на основные вопросы об идентификации

Как проверить статус идентификации кошелька «О!Деньги»? Для этого достаточно открыть приложение «Мой О!» и перейти в главное меню. Статус идентификации указан под номером телефона.

Какие преимущества у идентифицированного пользователя кошелька «О!Деньги»? Увеличенные лимиты и возможность хранить и тратить больше. Доступ ко всем услугам в каталоге, включая онлайн-игры и соцсети. Возможность переводить средства на «О!Деньги», Qiwi, Mbank online и другие кошельки. Возможность пополнять карты банков Казахстана и Таджикистана. Полный доступ к госуслугам в приложении. Возможность получить 10 гигабайт в подарок за онлайн-идентификацию. Подробнее об Акции*.

Как пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» онлайн? Обновите и откройте приложение «Мой О!». Выберите раздел «О!Деньги». Откройте вкладку с идентификацией. Заполните онлайн-заявку. Подтвердите заявку SMS-кодом. Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня. Подробнее рассказали в видеоинструкции:

Что будет, если не пройти идентификацию вовремя? 1 октября неидентифицированные электронные кошельки будут отключены. Доступ к кошельку, остатку средств и ко всем платежам (с баланса телефона, кошелька или карты) будет полностью ограничен.

Что делать, если на неидентифицированном кошельке останутся средства? Можно пройти онлайн-идентификацию и продолжить пользоваться средствами кошелька. Остаток средств так же можно будет обналичить в кассе головного офиса ОАО «Дос-Кредобанк» в ГУМе. Оплата через неидентифицированный кошелек будет недоступна.

Как восстановить доступ к отключенному кошельку? Для этого будет достаточно пройти идентификацию и все функции кошелька вновь станут доступными.

Установите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store и оплачивайте через кошелек «О!Деньги» коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы, налоги, покупки в магазинах, топливо на АЗС, счета в кафе и более 700 полезных сервисов.

10 гигабайт начисляется за онлайн-идентификацию кошелька «О!Деньги» в рамках Акции с 23 апреля по 30 сентября 2020 года. Участие в Акции доступно только для абонентов тарифных планов «Переходи на О!», «Твой Суперноль» и «Твой ноль». Лицензия ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.

Идентификацию проводит ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.