Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн

С сегодняшнего дня пользователи приложения СберБанк Онлайн могут моментально пополнить баланс номера сети О!, в том числе родным и близким в Кыргызстане, из любой точки мира.

Это один из самых быстрых и простых способов пополнения счета мобильного в сети О! из любой точки мира.

Как пополнить баланс номера О! в приложении СберБанк Онлайн:

1) войти в приложение СберБанк Онлайн;

2) нажать вкладку «Платежи»;

3) выбрать раздел «Мобильная связь»;

4) найти в списке Мобильного оператора О! — ввести номер — сумму платежа — оплатить.

Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!: «Сотрудничество с ведущим банком России принесет в первую очередь удобство нашим соотечественникам, а также их родным и близким, которые живут и работают за рубежом. Теперь им доступен наиболее быстрый способ пополнения баланса номера сети О!, что открывает новые возможности».

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка: «Мы постоянно наращиваем функциональность Сбербанка Онлайн в части оплаты мобильной связи в странах СНГ — подключаем новых операторов и внедряем самые быстрые решения: сейчас процедура занимает всего несколько секунд. Сервис дистанционной оплаты услуг мобильного оператора О! будет востребован у широкого круга лиц: как у граждан КР, приезжающих в Россию по делам и на заработки, так и у наших соотечественников, которые смогут пополнить баланс счета мобильного своих близких, друзей и знакомых, живущих в Кыргызстане».

Мобильный оператор О! продолжает расширять список международных партнеров для удобства своих клиентов.