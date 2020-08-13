14:01
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Бизнес

Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!

Акций много не бывает! В бишкекских филиалах O!Store стартовала еще одна, в рамках которой можно совершенно бесплатно получить беспроводные наушники AirDots.

Купите один из ярких флагманов Xiaomi Mi 10 или Pocophone F2 Pro и крутые наушники ваши!

  • Говорят, со смартфонами Xiaomi в этом сезоне по возможностям съемки фото и видео мало кто сравнится. Судить вам — к примеру, у Pocophone F2 Pro есть возможность записи 8K-видео, доступна 4K-съемка со стабилизацией, а также усиленная стабилизация в Full HD. Есть функция VLOG, благодаря которой можно на ходу клеить ролики для социальных сетей. Кроме того, смартфон-ракету по достоинству оценят любители игр, ведь он мощный, быстрый и не «кипятит» рук.
  • Xiaomi Mi 10 — незаменим для бизнеса. В арсенале этого камерофона квадрокамера, одна из которых на 108 мегапикселей, по-настоящему громкие стереодинамики и огромная батарея на 4780 мАч со сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядкой.

Смартфоны можно приобрести в кредит или в рассрочку на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Оформить документы можно онлайн, сэкономив время и сидя дома.

Внимание: количество смартфонов и подарков ограничено. Срок действия акции — с 10.08.2020 по 30.09.2020 год включительно. Чтобы узнать подробности или заказать смартфоны с бесплатной доставкой по Бишкеку, звоните по телефону 0705 007 000. 

Акция действует в следующих магазинах O!Store:

  • O!Store «ЦУМ», проспект Чуй, 155, 1-й этаж;
  • O!Store «Бишкек Парк», улица Киевская, 148, этаж М1;
  • O!Store ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 1-й этаж;
  • O!Store «Beta Stores 1», проспект Чуй, 150а, слева от центрального входа;
  • O!Store «Beta Stores 2», проспект Юнусалиева, 177/2, 1-й этаж;
  • O!Store «Vefa», улица Горького, 27/1, 1-й этаж;
  • O!Store «Азия Молл», проспект имени Чингиза Айтматова, 3, 1-й этаж;
  • O!Store «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 155, 1-й этаж;
  • O!Store «Беш Сары Сити», улица Бейшеналиевой, 42а, пересекает проспект Чуй.

В акции участвуют только модели Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Pocophone F2 Pro. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162411/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
O!Store вернулись к прежнему графику и дарят скидку 30 процентов на аксессуары!
Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
Популярные новости
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
13 августа, четверг
13:43
В селе ГЭС-5 в ДТП пострадали три человека В селе ГЭС-5 в ДТП пострадали три человека
13:21
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,5 миллиона человек
13:16
Выборы-2020. Партии «Мекеним Кыргызстан» и «Бирик» объединились
13:14
За счет дерматовенерологии в инфекционной больнице появится 60 новых мест
13:01
Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!