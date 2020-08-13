Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!

Акций много не бывает! В бишкекских филиалах O!Store стартовала еще одна, в рамках которой можно совершенно бесплатно получить беспроводные наушники AirDots.

Купите один из ярких флагманов Xiaomi Mi 10 или Pocophone F2 Pro и крутые наушники ваши!

Говорят, со смартфонами Xiaomi в этом сезоне по возможностям съемки фото и видео мало кто сравнится. Судить вам — к примеру, у Pocophone F2 Pro есть возможность записи 8K-видео, доступна 4K-съемка со стабилизацией, а также усиленная стабилизация в Full HD. Есть функция VLOG, благодаря которой можно на ходу клеить ролики для социальных сетей. Кроме того, смартфон-ракету по достоинству оценят любители игр, ведь он мощный, быстрый и не «кипятит» рук.

Xiaomi Mi 10 — незаменим для бизнеса. В арсенале этого камерофона квадрокамера, одна из которых на 108 мегапикселей, по-настоящему громкие стереодинамики и огромная батарея на 4780 мАч со сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядкой.

Смартфоны можно приобрести в кредит или в рассрочку на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Оформить документы можно онлайн, сэкономив время и сидя дома.

Внимание: количество смартфонов и подарков ограничено. Срок действия акции — с 10.08.2020 по 30.09.2020 год включительно. Чтобы узнать подробности или заказать смартфоны с бесплатной доставкой по Бишкеку, звоните по телефону 0705 007 000.

Акция действует в следующих магазинах O!Store:

O!Store «ЦУМ», проспект Чуй, 155, 1-й этаж;

O!Store «Бишкек Парк», улица Киевская, 148, этаж М1;

O!Store ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 1-й этаж;

O!Store «Beta Stores 1», проспект Чуй, 150а, слева от центрального входа;

O!Store «Beta Stores 2», проспект Юнусалиева, 177/2, 1-й этаж;

O!Store «Vefa», улица Горького, 27/1, 1-й этаж;

O!Store «Азия Молл», проспект имени Чингиза Айтматова, 3, 1-й этаж;

O!Store «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 155, 1-й этаж;

O!Store «Беш Сары Сити», улица Бейшеналиевой, 42а, пересекает проспект Чуй.

В акции участвуют только модели Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Pocophone F2 Pro. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.