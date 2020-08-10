Антикризисные меры Российско-Кыргызского фонда развития

В наши дни Кыргызстан переживает кризис, связанный с пандемией. Правительством КР было рекомендовано всем финансово-кредитным организациям (ФКО) принять ряд мер, чтобы поддержать своих заемщиков. Одним из первых, кто принял антикризисный план поддержки, стал Российско-Кыргызский фонд развития, который разработал три пакета антикризисных мер.





19 марта 2020 года принял пакет срочных мер поддержки заемщиков. Были определены сферы предпринимательства, наиболее подверженные рискам из-за ухудшающейся экономической ситуации, связанной с пандемией. Для таких заемщиков отсрочили выплаты кредитов, предоставили мораторий на уплату процентов и в течение этого периода не будут применяться штрафы за просрочку платежей или невыполнение других финансовых обязанностей.





Второй антикризисный пакет мер РФКР направлен на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ), который был профинансирован по линии фонда в банках и других финансово-кредитных организациях. Субъектам МСБ предоставили отсрочки по погашению основного долга. Освободили от уплаты процентов, профинансированных в долларах США. Были смягчены требования по залоговому обеспечению к коммерческим банкам. 11 финансово-кредитных учреждений, сотрудничающих с РКФР, предоставили отсрочки по выплатам кредитов представителям МСБ.





Чтобы стимулировать рост экономической активности в регионах и увеличить занятость, для МСБ Таласской, Баткенской и Нарынской областей фондом был снижен минимальный порог кредитования с $200 тысяч до $100 тысяч, что позволило повысить доступность к кредитным средствам РКФР.

Конечно же, чтобы способствовать развитию регионов, кредитования одного предприятия недостаточно. В условиях сложившейся экономической ситуации в Кыргызстане РКФР разработал кредитные продукты, которые основаны на кластерном подходе. Они направлены на развитие молочного производства, мясного направления и аквакультуры.