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Бизнес

КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом

Сегодня под ударом пандемии коронавируса в Кыргызстане оказались регионы, которые столкнулись с резкой нехваткой защитных средств, медицинского оборудования и лекарственных средств.

В этой непростой для местной медицины ситуации на помощь пришли члены совета директоров Кара-Балтинского горнорудного комбината. Силами инвесторов была оказана адресная помощь населению Чуйской и Иссык-Кульской областей. Кроме того, было принято решение о приобретении необходимого медоборудования, средств индивидуальной защиты и медицинских масок для больниц. Закупленные концентраторы, СИЗ для медиков, антисептики переданы по всей стране.

Прорабатывается вопрос о доставке лекарств из Российской Федерации. Силами КГРК были закуплены 22 кислородных концентратора, 10 тысяч масок, 3 тысячи медицинских масок с клапаном, 3 тысячи пар перчаток, 3 тысячи медицинских приборов, в числе которых градусники, препараты и кварцевые лампы, а также 500 костюмов с бахилами и более 300 литров антисептика. Кроме того, на средства инвесторов КГРК приобретены 4 тысячи канюль назальных для кислородных концентраторов и другие дефицитные товары.

По словам представителя инвесторов Андрея Акимова, пандемия нанесла огромный ущерб по всему миру.

«Наша республика сейчас находится в сложной эпидситуации. Мы не можем оставаться в стороне и молча наблюдать. Кыргызстан — наш общий дом. Мы оказали помощь районам Чуйской, Иссык-Кульской и Баткенской областей.

На данный момент по спискам, предоставленным главами айыл окмоту, территориальным больницам оказана гуманитарная помощь. Также мы направили помощь в ГКПЭН и другие правительственные организации, которые, несмотря на пандемию, продолжают работать», — сказал он.

Андрей Акимов отметил, что в это сложное для экономики КР время они намерены продолжить работу по привлечению инвестиций и открытию новых объектов. Будут созданы сотни рабочих мест.

В ближайших планах инвесторов — восстановление литейного цеха на базе КРМЗ и запуск цеха по изготовлению феррованадия. Строится золотоизвлекательная фабрика на базе КГРК, планируются запуск новых объектов, увеличение производства по переработке молибдена и обогащению вольфрама.

«Все эти планы и мероприятия создадут новые рабочие места для наших граждан. Также рассматривается вопрос о развитии двух наших районов — Жайылского и Панфиловского. Рабочие места для населения повлекут за собой увеличение выплат по налогам, поступление денег в бюджет, а значит, и благосостояние людей. Убеждены, что вместе сможем победить этот страшный вирус. Верим в завтрашний день, который принесет возможность трудиться во благо и процветание нашего любимого Кыргызстана!» — добавил представитель инвесторов.

Для справки. Кара-Балтинский горнорудный комбинат (КГРК) введен в строй в 1955 году. В течение нескольких десятилетий он являлся одним из крупнейших переработчиков горнорудного сырья в СССР. Председатель совета директоров — В.В. Попов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158926/
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