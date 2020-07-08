Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева

ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат» глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой талантливого руководителя, производственника Жалгапа Ийманбековича Казакбаева.

Трудовой путь Жалгапа Ийманбековича начался в 1972 году с должности инженера-конструктора на заводе «Сетунь». В разные годы он возглавлял завод «Оргтехника» в селе Мин-Куш, производственное объединение «Бакыт» в городе Кара-Балте, ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат». Был назначен председателем исполкома горсовета народных депутатов и избран председателем Чуйского областного Совета народных депутатов, а также депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша КР.

На всех постах, которые были доверены Жалгапу Ийманбековичу, его отличали пытливость мысли, инициативность, требовательность к себе и подчиненным, принципиальность. Энергия Жалгапа Ийманбековича была направлена на решение сложных, ответственных и многообразных производственных задач. Его отличало огромное трудолюбие в сочетании с дисциплинированностью и чувством ответственности за порученное дело, инженерная эрудиция, жизнелюбие и доброе отношение к людям.

Большое уважение в коллективе вызывали такие качества, как сдержанность, чуткость, вежливость в обращении с людьми и доброжелательность Жалгапа Ийманбековича.

Являясь депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша КР, Жалгап Ийманбекович защищал законные интересы предприятия в органах государственной власти. Позже, работая советником генерального директора ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат», проявлял заботу о социальном и экономическом развитии коллектива, города Кара-Балты. Грамотно и со знанием решал вопросы, возникавшие у предприятия. В сложные для предприятия времена личным примером воспитывал в людях активную жизненную позицию и ответственную инициативу.

Выражаем соболезнования семье, родным и близким Казакбаева Жалгапа Ийманбековича.

Администрация и трудовой коллектив ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат».