Андрей Акимов: Группы лиц сознательно вводят народ в заблуждение

«Провокационные сообщения в социальных сетях и мессенджерах не несут под собой никаких обоснований и являются слухами и домыслами определенной группы лиц» — так прокомментировал представитель акционеров Центрально-Азиатской урановой компании Андрей Акимов недостоверную информацию вокруг уранового месторождения Таш-Булак.

По его словам, есть определенные силы, которые намеренно вводят людей в заблуждение, распространяя данные о том, что якобы из-за радиации начали болеть люди. Абсурдность ситуации подтверждает тот факт, что некоторые активисты обвиняют предприятие в появлении в регионе мифических существ (чупакабры. — Прим. ред.).

«При этом ни одного факта, подтверждающего нанесение вреда от деятельности компании, так и не было предоставлено на суд общественности, — говорит Андрей Акимов. — Каждый раз эта группа лиц придумывает новые факты. Вначале они обвиняли нас в использовании химии, мы это опровергли. Потом нас обвинили в заражении воды. Это абсурдное обвинение также не нашло своего подтверждения».

Теперь, по его сведениям, вообще все дошло до абсурда.

Андрей Акимов также отметил, что компания готова на любые проверки со стороны государственных органов, активистов и СМИ.

«Мы готовы нести полную ответственность за экологическую безопасность на месторождении. Более того, уникальный зеленый метод добычи, который будет использоваться при разработке месторождения, будет снижать уровень радиации. Весь радиоактивный материал будет вывозиться на переработку в Кара-Балту. Там производство организовано с учетом самых строгих требований безопасности. На сегодня на КГРК завершен процесс модернизации предприятия», — рассказал он.









По словам представителя акционеров, недавно закончила свою работу межведомственная комиссия, в которую входили в том числе и местные активисты, независимые эксперты, представители местных органов власти. «Все они смогли наглядно убедиться в том, что никакого вреда нет. Все показатели радиации находятся в пределах допустимых норм. Весь радиоактивный материал лежит на поверхности. Задача компании — обезопасить территорию. После завершения работ на месторождении радиационный фон будет значительно снижен. Однако этот факт почему-то умалчивается теми, кто занимается распространением фейков», — подчеркнул Андрей Акимов.

Мы действительно ощущаем поддержку как со стороны государственной власти, так и со стороны местного населения. Но есть определенная группа лиц, которая искусственно создает ажиотаж и распространяет ложную информацию. Они преследуют личные интересы и пытаются на этом заработать.

«Руководство предприятия призывает граждан, политиков, СМИ и гражданских активистов не поддаваться на провокационные сообщения. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы нести полную ответственность за свои слова и деятельность. Никакого вреда экологии региона не будет!» — говорится в официальном заявлении.

Сейчас компания обратилась в несколько международных организаций, которые занимаются добычей и переработкой урана для экспертной оценки, в ближайшее время будут обнародованы результаты. Также в мае планируется проведение в Кыргызстане большого международного форума с участием международных экспертов, которые дадут оценку деятельности предприятия.