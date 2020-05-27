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Бизнес

Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo

В условиях карантина и пандемии каждый из нас изменил свои планы, кто-то и вовсе остановил свой бизнес и закрылся до особого распоряжения.

Мы уже писали, что сервис Lalafo решил помочь малому и среднему бизнесу в рамках своих технических возможностей. Более 26 тысяч пользователей заполнили анкеты и получили помощь.

Сегодня смело можно подводить итоги и сделать определенные выводы — бизнес в нашей стране начал восстанавливаться.

 

После введения режима ЧП сервис Lalafo решил разобраться, как у клиентов обстоят дела с продажами, и выяснить, чем можем помочь нашим пользователям.

Итоги исследования нас удивили. Оно проводилось в середине апреля, в самый разгар карантинных ограничений на передвижение по городу и ведение деятельности.

1

Продавцы

Лишь каждый седьмой продавец ответил, что старается не прекращать свою активность и продолжает работать с клиентами. Это значит, что шесть из семи остановили продажи. Многие действительно закрылись или перестали принимать заказы на время карантина по разным причинам: личные обстоятельства, проблемы с доставкой, а некоторые попросту не верили, что сейчас люди готовы что-то приобретать.

2

Покупатели

Каждый третий клиент говорил, что он бы и рад совершить покупку, но сделать это сложно. Одни отмечали, что им мешают ограничения на передвижение в городе; другие указывали на проблемы с доставкой; третьи говорили, что на фоне поднявшихся цен не смогли договориться о скидке. Самая критическая проблема — в 70 процентах случаев покупатели просто не могут связаться с продавцом, продавцы не отвечали на звонки и сообщения. 

3

Спрос, который не остановил карантин

Наблюдался рост интереса покупателей в таких категориях, как строительные материалы, здесь рост составил целых 26 процентов.

На 18 процентов увеличился спрос на бытовую и кухонную технику.

В категории спорт и хобби рост составил 16 процентов.

Не так сильно, но тоже вырос интерес в категориях дом и сад и детские вещи.

Само собой, вырос спрос на различные онлайн-услуги.

Поразительно, но даже во время самых жестких ограничений оставался спрос на товары и услуги во многих категориях. Сервис Lalafo следил за тенденциями и рекомендовал бизнесу продолжать размещать объявления, коммуницировать с клиентами. Именно в этот период компания запустила программу помощи, благодаря которой более 26 тысяч пользователей воспользовались советами и бесплатной помощью и продолжали свою работу.

Сейчас настает время активного восстановления малого и среднего бизнеса, экономики страны в целом.

Размещайте объявления, начинайте снова привлекать клиентов, получайте больше продаж!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153964/
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