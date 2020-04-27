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Бизнес

Банк «Бай Тушум» получил кредит $4 миллиона от FMO

Банк «Бай Тушум» получил кредит на сумму $4 миллиона от FMO (Голландский банк развития и предпринимательства) для развития малого и среднего бизнеса.

26 марта 2020 года банк «Бай Тушум» и FMO (Голландский банк развития и предпринимательства) подписали кредитное соглашение на сумму $4 миллиона. Средства будут направлены на финансирования малого и среднего бизнеса, на поддержку женщин и молодых предпринимателей. Такая финансовая поддержка окажет эффективную помощь в развитии малого и среднего бизнеса, а следовательно, в развитии экономики страны.

Благодаря подписанному соглашению банк планирует финансировать бизнес-проекты в сельскохозяйственном секторе, включая животноводство, растениеводство и садоводство, торговлю, швейные мастерские и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

«Поддержка малого и среднего бизнеса является для нас важным стратегическим направлением. Подписание данного соглашения является для нас значимым событием, которое свидетельствует о высоком доверии международного инвестора нашему банку», — сказал председатель правления банка «Бай Тушум» Максатбек Ишенбаев.

«Растущая экономическая неопределенность из-за пандемии COVID-19 является серьезной проблемой для всех банков. Мы стремимся помочь нашим клиентам смягчить воздействие пандемии на бизнес, а также на сообщества и заинтересованные стороны, с которыми они работают. Именно поэтому мы рады объявить об увеличении нашего займа банку «Бай Тушум», который будет максимально способствовать поддержке розничных и клиентов МСБ в эти сложные времена», — подчеркнул директор по финансовым институтам FMO Уиб-Ян де Рюйтер.

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Банк «Бай Тушум»
За 20 лет своей деятельности банк вошел в десятку крупнейших финансовых институтов в Кыргызской Республике по основным показателям с общими активами в размере 7,97 миллиарда сомов и клиентской базой более 154 тысяч человек. Обладая широкой филиальной сетью (61 офис обслуживания), банк «Бай Тушум» предоставляет предпринимателям и физическим лицам полный спектр финансовых услуг по всему Кыргызстану. Дополнительная информация на www.baitushum.kg.

FMO
Голландский банк развития и предпринимательства — ведущий инвестор, поддерживающий устойчивое развитие частного сектора в странах с развивающейся экономикой, а также финансирует амбициозные проекты предпринимателей. FMO не только финансирует, но и помогает бизнесу развиваться по принципам прозрачности и социальной ответственности.

FMO уделяет первоочередное внимание трем основным секторам: финансовые институты, энергетика и агробизнес, продовольствие и вода. FMO является одним из крупнейших мировых двусторонних банков развития частного сектора с портфелем инвестиций в размере 10,4 миллиарда евро и охватывающим более 85 стран мира. Дополнительная информация на www.fmo.nl.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151226/
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