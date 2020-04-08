Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем

В Кыргызстане с 8 апреля 2020 года запустили дистанционное обучение. Стартовали телеуроки по специальному расписанию, каждый видеоурок длится до 20 минут:

на КТРК «Баластан» — для детских садов, подготовительных и 1-4-х классов;

на «ЭлТР» «Билим Илим», «Пирамида», «Пятый канал», «Санат» — для 5-11-х классов.

Список каналов утвержден Министерством образования и науки КР и может дополняться.

Отвечаем на вопрос о том, как детям из одной семьи и разных классов не пропустить свои уроки.

Это можно сделать, подключив БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ «O!TV Обучение» — социальный пакет для всех абонентов О! с бесплатным доступом к просмотру образовательных телеканалов, который открыт с 6 апреля 2020 года на время чрезвычайной ситуации в стране.

Пошаговая инструкция о том, КАК ПОДКЛЮЧИТЬ «O!TV ОБУЧЕНИЕ»:

Шаг 1. Для получения бесплатного доступа наберите команду подключения *750*88#вызов.

После набора команды подключения вы получите SMS с логином (номер телефона) и паролем (четырехзначное число), затем необходимо установить приложение по ссылке из SMS. Приложение доступно на Play Market и App Store. Просмотр O!TV также доступен на телевизорах с функцией Smart TV (LG, Samsung, Philips, Sony), телевизионных приставках и веб-портале: https://otv.kg/.

Шаг 2. Для входа в приложение введите логин в формате 99670Xxxxxxx или 99650Xxxxxxx (например, 996700123456 или 996500123456) и пароль.

Далее откройте меню (кнопка в левом верхнем углу приложения) и в списке слева найдите «O!TV Обучение».

Шаг 3. В пакете «O!TV Обучение» есть возможность просматривать архивные передачи (архив хранится три дня). К примеру, при выборе телеканала «ЭлТР» для просмотра архивных передач необходимо:

— открыть меню в левом нижнем углу;

— перейти в программу передач и открыть интересующую.

При просмотре передачи можно управлять «бегунком», перематывая его влево или вправо (он расположен внизу экрана):

— для возврата в прямой эфир нажать кнопку «Эфир» в правом нижнем углу.

Команды управления пакетом:

подключение бесплатного пакета — *750*88#;

проверка состояния пакета — *750#;

восстановление пароля — *750*5#.

Подробнее на сайте: o.kg.