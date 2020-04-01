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Бизнес

Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты

Сотрудники банка «Бай-Тушум» передали 200 защитных костюмов для работников обсервации в «Ак-Кеме» и ЦСМ № 1.

«Сегодня такие костюмы для медперсонала очень важны, особенно здесь — в обсервации. Медработники находятся в зоне риска, поскольку постоянно контактируют с вновь прибывшими пациентами», — прокомментировал главный врач обсервации Чоро Сатаев.

Кроме того, банк передал еще 100 защитных костюмов самому крупному Центру семейной медицины № 1 Ленинского района. Данный ЦСМ обслуживает более 420 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148774/
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