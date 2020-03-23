В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию

Вчера в офисах банка «Бай Тушум» проведена масштабная дезинфекция.

Операционные залы банка продолжают работать в обычном режиме, но с соблюдением мер повышенной безопасности.

Во всех наших офисах установлены санитайзеры, проводится ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, несколько раз в день дезинфицируем банкоматы.

Сотрудники снабжены медицинскими масками и средствами для обработки рук.

Мы всегда рады видеть вас в наших офисах, но в связи с карантином просим по возможности использовать наши онлайн-сервисы.

Также для вас по-прежнему в режиме 24/7 работает наш контакт-центр:

(0312) / (0770) / (0554) / (0701) 905 805;

(0777) 905 805 (WhatsApp / Telegram).