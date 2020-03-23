В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию

Вчера в офисах банка «Бай Тушум» проведена масштабная дезинфекция.
Операционные залы банка продолжают работать в обычном режиме, но с соблюдением мер повышенной безопасности.
Во всех наших офисах установлены санитайзеры, проводится ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, несколько раз в день дезинфицируем банкоматы.
Сотрудники снабжены медицинскими масками и средствами для обработки рук.
Мы всегда рады видеть вас в наших офисах, но в связи с карантином просим по возможности использовать наши онлайн-сервисы.
Также для вас по-прежнему в режиме 24/7 работает наш контакт-центр:
(0312) / (0770) / (0554) / (0701) 905 805;
(0777) 905 805 (WhatsApp / Telegram).