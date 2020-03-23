12:24
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Бизнес

В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию

Вчера в офисах банка «Бай Тушум» проведена масштабная дезинфекция.

Операционные залы банка продолжают работать в обычном режиме, но с соблюдением мер повышенной безопасности.

Во всех наших офисах установлены санитайзеры, проводится ежедневная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, несколько раз в день дезинфицируем банкоматы.

Сотрудники снабжены медицинскими масками и средствами для обработки рук.

Мы всегда рады видеть вас в наших офисах, но в связи с карантином просим по возможности использовать наши онлайн-сервисы.

Также для вас по-прежнему в режиме 24/7 работает наш контакт-центр:
(0312) / (0770) / (0554) / (0701) 905 805;
(0777) 905 805 (WhatsApp / Telegram).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147611/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
Как грамотно вложить деньги, чтобы не прогадать
Банк «Бай Тушум». Три способа «перезагрузки» для малого и среднего бизнеса
Популярные новости
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено) «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса (обновлено)
Чем занять всю семью во&nbsp;время карантина? Чем занять всю семью во время карантина?
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
Бизнес
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
23 марта, понедельник
12:19
Коронавирус в Кыргызстане. Суды будут работать в штатном режиме Коронавирус в Кыргызстане. Суды будут работать в штатно...
12:18
ЧС в Кыргызстане. Россия передала 10 тысяч тест-систем
12:12
Сооронбай Жээнбеков перечислил свою зарплату на счет для борьбы с коронавирусом
12:09
Из Алматы в Бишкек вернулись 137 кыргызстанцев. Они в обсервации
11:59
В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию