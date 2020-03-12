Подключите телевидение! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц

Компания aitv network по многочисленным просьбам продлевает действие тарифного пакета «Простой».

В пакет «Простой» входит более 40 интересных каналов. При желании получить больше каналов всегда есть возможность дополнительно добавить пакеты по своему усмотрению, исходя из вкусовых предпочтений.

В пакеты включено более 120 рейтинговых телеканалов разнообразной тематики: информационно-развлекательные, фильмовые, детские, музыкальные, познавательные, новостные и спортивные. Часть каналов транслируется в высоком качестве HD.

Наслаждайтесь просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов круглосуточно и без перебоев.

Мы даем гарантию и предоставляем сервисное обслуживание! Больше вам не придется ломать голову, куда обратиться и кого позвать.

В случае поломки наши инженеры по установке устранят все неполадки.

Наш сall center проконсультирует вас по возникшим вопросам и поможет вызвать ремонтную бригаду в случае необходимости.

Установка и монтаж бесплатно (необходимо только купить оборудование).



Поспешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.