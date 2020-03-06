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Бизнес

UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV

Эти выходные обещают быть жаркими!

8 марта в 9.00 по Бишкеку в Лас-Вегасе состоится третий номерной турнир лучшей лиги мира в этом году UFC 248. 

Во главе шоу зрители увидят чемпионский бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.

Эти двое точно не дадут заскучать! На счету у обоих спортсменов достаточно поединков, а главное — неуемное стремление к победе.

Во втором по значимости бою сойдутся девушки из минимальной весовой категории, чтобы оспорить чемпионский титул, который сейчас принадлежит китаянке Вейли Жанг. Противостоять ей будет экс-королева «соломинок» Йоанна Йенджейчик.

Прямая трансляция турнира начнется в 9.00 по Бишкеку уже в это воскресенье, 8 марта. 

Смотрите захватывающие поединки на эксклюзивном канале UFC ТВ, который доступен только в приложении O!TV на территории Кыргызстана.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145718/
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