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Бизнес

Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!

Для покупателей O!Store стартует акция и специальные условия на покупку смартфонов Samsung.

При покупке смартфонов Samsung «народной линейки» A515 (A51 2020) 128GB/64GB или A307 (A30s 2019) вы получаете портативную зарядку Power Bank Samsung емкостью 10 тысяч мАч с функцией Fast Charge в подарок! 

Функция Fast Charge позволяет ускоренно заряжать аккумулятор смартфона. Power Bank Samsung станет приятным и полезным дополнением к вашей покупке. Обе модели могут похвастаться тройными камерами и Super AMOLED-дисплеем 6,4 дюйма. Смартфоны располагают дактилоскопическим сканером, имеют симметричный порт USB Type-C. За питание отвечает мощная батарея емкостью 4 тысячи мАч с поддержкой быстрой подзарядки.

Подарок полагается также при покупке смартфонов в кредит или в рассрочку без первого взноса и переплаты. Оформить документы можно в два счета онлайн, дождаться одобрения банка, а затем просто прийти в O!Store и забрать покупку.

Акция действует только с 5 по 31 марта 2020 года. Перечень магазинов O!Store, которые участвуют в акции, на сайте ostore.kg.

Хотите что-то уточнить? Спросите у нас по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Внимание! Количество смартфонов и подарков ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145584/
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