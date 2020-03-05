Выборы-2020. Вниманию политических партий

12 апреля 2020 года состоятся выборы депутатов местных кенешей. Проведите их достойно. Изложите ваши политические принципы так, чтобы они проникли в сердце каждого кыргызстанца. Тогда люди по-настоящему пойдут за вами, ведь страна давно нуждается в новых политических идеях.

Вас поддержат, и вы измените страну.

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