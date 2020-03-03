11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения

Уважаемые абоненты О!, партнеры, наши дорогие друзья!

Сегодня Мобильный оператор О! отмечает день рождения.

Ровно 11 лет мы объединяем миллионы людей, помогаем решить тысячи вопросов, вместе с вами мы делаем нашу страну, наш Кыргызстан лучше, развиваемся и растем быстро и стремительно!

Но все это не было бы наполнено смыслом, если бы не ваше доверие.

Для каждого сотрудника компании О! именно ваше доверие — это то, ради чего мы придумываем новые полезные сервисы, запускаем передовые услуги, продолжаем ежедневно строить сеть и наполнять ее возможностями для вас.

Спасибо! Нам важно оставаться мобильным оператором № 1 в Кыргызстане. Нас сегодня более трех миллионов! И мы всегда рядом.

104 наших магазина O!Store ждут вас для решения вопросов, тысячи наших фирменных терминалов предоставляют возможность пополнить баланс без комиссии по всей стране.

Мы понимаем, какая это ответственность в цифровую эпоху, когда без мобильной связи невозможно представить себе ни дня. И делаем все, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Сегодня более 97 проценов жителей страны (или более шести миллионов кыргызстанцев), даже в самых маленьких городах и отдаленных селах имеют доступ к скоростной сети 4G LTE Мобильного оператора О!. Мы уверены, что кыргызстанцы должны иметь доступ к новейшим технологиям вне зависимости от того, где они живут.

За прошедший год мы сделали большой рывок в вопросах качества связи и скорости интернета. К 2020 году мобильная сеть О! стала самой быстрой в Кыргызстане, что подтверждает независимый анализ мирового лидера в области тестирования и анализа интернета Ookla.

Приближая будущее, мы всегда стремимся быть на шаг впереди. Сначала мы создали инновационный тариф «Умное устройство», а уже в начале 2020 совершили один из значимых прорывов — запустили технологию будущего eSIM. 18 февраля абоненты О! смогли испытать эту технологию.

Помимо этого, мы предложили вам полезные технологичные решения для заботы о детях O! Safe Kids. Это одновременно и таймер, и сторож, и навигатор, и датчик, который предупредит, если есть повод для волнения.

Мы изучили и прислушались к вашим пожеланиям. Связь для семьи стала в два раза дешевле, интернет перестал делиться на день-ночь, ВСЕ стало безлимитным, удобным стал период оплаты — 30 дней, а тысячи абонентов с удовольствием приняли участие в беспрецедентной акции, в рамках которой получили 10 ГИГАБАЙТ всего за 45 сомов!

Порадовали пользователей приложения O!TV новыми каналами, в том числе знаменитым UFC ТВ. Сделали все возможное для того, чтобы вы увидели культовые премьеры вместе со всем миром, в том числе сериал «Игра престолов». Именно вы сделали O!TV «Мобильным приложением для развлечений № 1 в Кыргызстане», которое мы продолжаем все время улучшать новыми фишками и сервисами. Недавно, к примеру, добавился START и лучшие российские фильмы и сериалы.

Для вас мы изо дня в день совершенствуем приложение «Мой О!», благодаря которому можно с легкостью управлять не только своим, но и всеми номерами близких: менять тарифный план, подключать и отключать услуги, оплачивать услуги более 400 сервисов, дорожные штрафы, получать кредиты, скидки, привязывать банковские карты в кошельке «О!Деньги»*, а также находить ответы на вопросы — делать все то, за чем раньше обращались в call-центр.

Дорожим вашим временем, поэтому упростили процесс покупки смартфона в кредит или в рассрочку. Теперь купить смартфон в кредит можно онлайн, сидя дома, и только один раз прийти в офис, чтобы забрать покупку и подписать нужные документы. Предусмотрели особые условия кредитов для владельцев животноводческих хозяйств. Теперь оформить смартфон в кредит могут и те, кто трудится вне офиса и ранее не мог предоставить справку с места работы.

Семь миллионов раз вы улыбнулись! Именно столько раз вы посмотрели наши вайны, которыми мы старались поднять вам настроение. Мы провели десятки акций, исколесили тысячи километров по всей стране, подарили вам сотни смартфонов, винглы и шарики детям.

И это лишь малая часть проектов, которые мы сделали за год.

Мы круглосуточно с вами на связи, предоставляя ответы на сотни тысяч ваших вопросов в Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

Помимо того, что мы уделяем пристальное внимание развитию своего основного направления работы компании, мы активно участвуем в общественной жизни. Мы выступили генеральным партнером крупнейшего IT-события. Совместно с культовым клубом столицы PROMZONA.space 29 июня 2019 года мы сделали музыкальный подарок для тысяч бишкекчан, которые посетили концерт легендарной группы. Тысячи жителей Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей 26 апреля побывали на бесплатном концерте популярной молодежной группыв Оше. Провели кибертурнир совместно с Федерацией компьютерного спорта в Кыргызстанепо дисциплине Dota2 с призовым фондом 300 тысяч сомов, вдохновились и создали специальный тариф GAMER . А еще посадили зеленый сад во дворе школы № 77 в районе новостройки «Ак-Орго».

Наш вклад в цифровизацию Кыргызстана. Мы производим программное обеспечение, удобные онлайн-сервисы и обеспечиваем легкий и понятный доступ к цифровым услугам. Более того, мы помогаем молодым IT-специалистам расти и развиваться в новом коворкинге на базе контакт-центра, который мы создали с нуля.

Каждый из вас мотивирует нас быть лучше. 11 лет полных радости, восторга, веселья, побед, улыбок, нежности, самых важных и трогательных моментов — весь этот путь мы прошли с вами ВМЕСТЕ!

Спасибо, что вы с нами.

С любовью ваша Ошка!

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.