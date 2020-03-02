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Бизнес

Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2

Столичная сеть O!Store открыла новый магазин и офис обслуживания абонентов в самом центре Бишкека.

Это уже 12-й O!Store в городе. Здесь клиенты могут подключиться к сети О!, выбрать дополнительные нужные услуги, тестировать и покупать смартфоны ведущих производителей (в кредит или в рассрочку), необходимые аксессуары, проще говоря — решить практически любой «мобильный» вопрос.

Новый филиал находится по адресу: ​улица Ибраимова, 115, Dordoi Plaza 2, слева от входа в торгово-развлекательный центр с улицы Ибраимова. Время работы нового офиса с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных. 

Создание дополнительных офисов обслуживания потребовали динамичное развитие оператора и стабильное увеличение абонентской базы. Теперь для многих бишкекчан и гостей столицы найти O!Store в своем районе так же просто, как ближайший супермаркет, АЗС или аптеку.

В настоящее время Мобильный оператор О! обладает одной из крупнейших розничных сетей в Кыргызстане. На данный момент у оператора 104 магазина O!Store по республике, которые одновременно являются офисами обслуживания абонентов. Адреса всех филиалов можно найти на сайте ostore.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145239/
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