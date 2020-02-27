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Бизнес

Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?

Пополнить единую платежную карту «Тулпар» можно быстро и удобно через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!». Для этого достаточно открыть приложение «Мой О!», отсканировать QR-код на карте «Тулпар», ввести необходимую сумму и совершить оплату.

До 31 марта 2020 года пополнение осуществляется без комиссии. После указанного срока комиссия составит от 2 до 10 сомов в зависимости от суммы платежа.

Приобрести транспортные карты можно в любом офисе продаж и обслуживания Мобильного оператора О! и в магазинах O!Store в городе Бишкеке. Стоимость карты «Тулпар» составляет 50 сомов. В эту стоимость включена одна бесплатная поездка.

Напомним, с 1 марта оплата в общественном муниципальном транспорте Бишкека станет полностью безналичной. Теперь для оплаты проезда необходимо приложить единую платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю. Сумма проезда списывается автоматически.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/144868/
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