Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE

Мобильный оператор О! сохраняет лидерство среди отечественных мобильных операторов по скорости мобильного интернета 4G LTE. Свидетельство тому — получение звания «Самая быстрая мобильная сеть в Кыргызстане» согласно независимому анализу международной компании Ookla®.

Работы технической команды специалистов оператора в феврале затронули еще более 100 населенных пунктов по всей стране:

в Чуйской области: в городах Бишкеке, Канте, Токмаке, Кемине, Кара-Балте, Каинды и в селах Джаны-Джол, Кара-Булак, Алтымыш, Предтеченка, Нижнечуйское, Чатколь, Ак-Жол, Туз, Чон-Даалы, Жайылма, Сокулук, Ивановка, Манас, Таш-Добо, Озерное, Арчалы, Беш-Кюнгей, Новопокровка, Первомайское, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Таш-Мойнок, Новониколаевка, Александровка, Шалта, Беш-Кюнгей и в Боомском ущелье;

в городах Бишкеке, Канте, Токмаке, Кемине, Кара-Балте, Каинды и в селах Джаны-Джол, Кара-Булак, Алтымыш, Предтеченка, Нижнечуйское, Чатколь, Ак-Жол, Туз, Чон-Даалы, Жайылма, Сокулук, Ивановка, Манас, Таш-Добо, Озерное, Арчалы, Беш-Кюнгей, Новопокровка, Первомайское, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Таш-Мойнок, Новониколаевка, Александровка, Шалта, Беш-Кюнгей и в Боомском ущелье; в Иссык-Кульской области: в городах Чолпон-Ате, Балыкчи, а также в селах Шапак, Кюрменту, Ак-Булак, Бостери, Чон-Сары-Ой и в пгт Орто-Токой;

в городах Чолпон-Ате, Балыкчи, а также в селах Шапак, Кюрменту, Ак-Булак, Бостери, Чон-Сары-Ой и в пгт Орто-Токой; в Таласской области: в селах Кара-Сай, Ак-Башат, Майское, Новодонецкое, Кенеш, Кок-Добо;

в селах Кара-Сай, Ак-Башат, Майское, Новодонецкое, Кенеш, Кок-Добо; в Нарынской области: в городе Нарыне, в селах Баетово, Ат-Башы, Чаек, Кочкорка, Орто-Саз;

в городе Нарыне, в селах Баетово, Ат-Башы, Чаек, Кочкорка, Орто-Саз; в Джалал-Абадской области: в городах Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кочкор-Ате и Кербене, в селах Кара-Добо, Согот, Коминтерн, Кара-Булак, Бузук, Казарман, Джалгыз-Орук, Кок-Таш, Орто-Суу, Уч-Булак, Ак-Тыт, Айгыр-Джал, Башкы-Терек, Ала-Бука, Сапалак, Тегене, Массы;

в городах Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кочкор-Ате и Кербене, в селах Кара-Добо, Согот, Коминтерн, Кара-Булак, Бузук, Казарман, Джалгыз-Орук, Кок-Таш, Орто-Суу, Уч-Булак, Ак-Тыт, Айгыр-Джал, Башкы-Терек, Ала-Бука, Сапалак, Тегене, Массы; в Ошской области: в городах Оше, Узгене, в селах Сырт, Найман, Нариман, Кара-Дыйкан, Кызыл-Абад, Куршаб, Кок-Бель (Исанова), Сасык-Булак, Керме-Тоо, Кашгар-Кыштак;

в городах Оше, Узгене, в селах Сырт, Найман, Нариман, Кара-Дыйкан, Кызыл-Абад, Куршаб, Кок-Бель (Исанова), Сасык-Булак, Керме-Тоо, Кашгар-Кыштак; в Баткенской области: в городе Кадамджае, в пгт Восточный и в селах Кыргыз-Кыштак, Кызыл-Чарба, Джаны-Турмуш, Озгерюш, Караван, Разъезд, Тенге, Кош-Булак.

Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!:

— Все чаще привычные нам повседневные процессы переходят из офлайна в онлайн, а те цифровые решения, которые предлагают нам современные технологии, теперь доступны буквально в два клика на каждом смартфоне, — рассказывает Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!. — Абоненты О! все активнее пользуются сетью 4G. Через нее проходит уже более 77 процентов всего интернет-трафика. Наша задача состоит в том, чтобы трансформация общества протекала максимально комфортно для каждого пользователя. Поэтому мы продолжаем активно развивать инфраструктуру сети по всей стране, чтобы обеспечить качественной связью, которая позволит нашим абонентам оценить все преимущества цифровизации.

Лидерство по темпу роста сети LTE стало результатом самой масштабной в истории компании программы развития сети. За прошедший год емкость сети 4G LTE от О! значительно выросла и сегодня охватывает более 97 процентов населения Кыргызстана. Это лучший показатель среди партнеров по рынку на всем пространстве ЕАЭС.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.