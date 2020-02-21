Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®

Мировой лидер в области тестирования и анализа интернета Ookla объявил о награде «Самая быстрая мобильная сеть» в Кыргызстане, которая присуждена Мобильному оператору О!.

Согласно представленным данным, самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане обеспечивает своим клиентам именно Мобильный оператор О!. Так, средняя скорость скачивания составила 19,17 Мбит/с, что почти в 1,3 раза превышает аналогичные показатели ближайшего партнера по рынку.

«Благодаря миллионам тестов, проводимых с использованием Speedtest каждый день, Ookla разработала надежное и всестороннее представление о производительности интернета во всем мире. Мы рады признать сеть O! «самой быстрой мобильной сетью» в Кыргызстане, основываясь на нашем тщательном анализе. Эта награда является свидетельством исключительной производительности O!, которую испытали их собственные клиенты во втором и третьем кварталах 2019 года», — отметил Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

Ookla проанализировала данные 54,446 тысячи замеров скорости на 8,315 тысячи уникальных мобильных устройствах кыргызстанцев.

Награду прокомментировал коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко:

«Мобильный оператор О! традиционно фокусируется на качестве обслуживания и стремится обеспечить мобильный доступ к интернету на максимальной скорости. O! первым в Кыргызстане запустил сеть 4G LTE, в прошлом году мы значительно расширили зону охвата и емкость сети. И результаты пользовательских замеров в рамках анализа Ookla, проведенных с использованием приложения Speedtest®, подтверждают наше лидерство в стране, и для нас большая честь получить эту награду. Это накладывает на всю нашу команду большую ответственность перед абонентами за качество услуг, которые мы предоставляем сейчас и будем предоставлять в будущем».

Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее вести свои дела, скачивать и слушать музыку онлайн, смотреть видео, фото, общаться.

Важна не только скорость

Для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит, площадь покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим устройством. По данному показателю Мобильный оператор О! также подтверждает свое лидерство.

Охват высокоскоростной технологией 4G LTE населения Кыргызстана превышает 97 процентов, и это наилучший результат не только среди мобильных операторов республики, но и на территории стран ЕАЭС.

Компания регулярно информирует о динамике развития сети и работе технической команды в разделе «Развитие сети» на сайте o.kg.

Компания Ookla, представляющая сервис Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением № 1 для тестирования скорости интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.