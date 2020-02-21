«1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!

Что подарить мужчине на 23 февраля? Хватит ломать голову, мы уже все придумали!

Отправляйтесь на выбор подарка к 23 февраля в магазины O!Store или зайдите в интернет-магазин ostore.kg прямо сейчас.

Специально по случаю грядущего праздника сеть магазинов O!Store подготовила акцию «1+1».

Только 21, 22 и 23 февраля 2020 года при покупке одного аксессуара, второй получаете БЕСПЛАТНО! Приобретайте аксессуары с двойной выгодой!

В O!Store найдется чем порадовать и заядлых путешественников, и автомобилистов — ведь там полно полезных товаров с соответствующей тематикой, они будут для них прекрасным подарком на 23 февраля! Там вы найдете подарки коллегам, начальству, братьям, да всем! Для вас представлен широчайший ассортимент аксессуаров: наушники, чехлы, защитные стекла, пауэрбанки, колонки, автомобильные аксессуары, зарядные устройства, и это далеко не все.

Акция действует во всех магазинах O!Store по всему Кыргызстану.

В акции «1+1» участвуют все аксессуары до 1 тысячи сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимость купленного.

Количество товара ограничено. Спрашивайте более подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.