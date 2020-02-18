SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!

Мобильный оператор О! приглашает абонентов, чьи устройства поддерживают технологию eSIM, подключить инновационную технологию и ощутить все ее преимущества!

Что такое eSIM

eSIM (Embedded SIM – «встраиваемая SIM-карта») – это виртуальный профиль SIM-карты, который находится в самом устройстве. Его нельзя извлечь или выключить.

Преимущества eSIM:

функционал eSIM по достоинству оценят абоненты, которые имеют сразу несколько номеров, – нововведение избавляет от необходимости использования двух смартфонов. При этом не нужно думать о формате SIM-карты (mini, micro, nano);

технология перспективна для Internet of Things (Интернета Вещей), устройств – трекеров, ноутбуков, компонентов так называемых «умных домов» (сигнализации, датчики, видеокамеры, бытовая техника и другое);

одно из главных преимуществ – безопасность для владельцев смартфонов — в случае кражи устройства процесс повторного использования устройства крайне усложняется. Загрузить новый профиль на устройство и удалить старый может только владелец виртуальной SIM. И если смартфон украдут, то он сразу потеряет ценность для преступника. Извлечь eSIM из телефона нельзя, потому использовать устройство в своих целях тоже не получится.

С точки зрения использования eSIM ничем не отличается от обычной SIM-карты.

Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!:

— Нас вдохновляет тот факт, что новейшая технология стала доступна кыргызстанцам спустя всего год с небольшим после официального релиза компании Apple. То, что очень скоро эта технология станет стандартом для флагманских смартфонов Apple, Samsung, а чуть позже и других брендов, лишь вопрос ближайших месяцев. Сегодня данную услугу оказывают уже более чем в 30 странах мира.

А пока у вас уже есть шанс попробовать преимущества услуг сети О! с новой технологией. В eSIM мы видим в первую очередь удобство для клиентов, а также качественный импульс развития всей отрасли с точки зрения развития умных домов, городов и цифровизации в целом.

Модели устройств, поддерживающих технологию eSIM: iPhone XS, XS MAX, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

Google Pixel 3, 4;

Smart Watch от Samsung, Huawei c поддержкой eSIM;

iPad Air 3, iPad mini 5, iPad Pro (третья версия), версии моделей с поддержкой LTE;

Microsoft Surface Pro 5 и 6.

Как воспользоваться eSIM?

Необходимо прийти в любой офис продаж и обслуживания О! или магазин O!Store и получить уникальный QR-код для активации eSIM в настройках устройства. Стоимость такой активации – 100 сомов с учетом налогов. При этом если ваше устройство поддерживает eSIM, вы можете подключить свой действующий номер О! на eSIM вместо обычной SIM-карты.

Подробнее на сайте o.kg.