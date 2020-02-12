Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ

Нужны идеи подарков на День святого Валентина? Значит, вы зашли по адресу. Берите на заметку несколько толковых идей для подарков ко Дню влюбленных, независимо от того девушка это или парень. Все это есть в O!Store.

Для заядлых меломанов Наушники на любой вкус, с проводами или без проводов, маленькие или наоборот объемные. Или другой подарок: Bluetooth-колонка, например Hoco BS9. Она порадует громким и прозрачным звучанием. Быстро заряжается, легкая, как пушинка, весит 150 граммов и не занимает много места в рюкзаке.

Для любителей путешествовать Когда зарядка смартфона на нуле и «весь мир больше не у наших ног», жизнь приобретает серые оттенки. Поэтому хороший пауэрбанк вашей половинке всегда пригодится. Особенно, если любимый человек ходит в походы или ездит в командировки. Выбирайте модель с емкой батареей. Как минимум ее хватит на семь зарядок смартфона.

Для тех, кто занимается спортом Фитнес-браслет на запястье — стильно, модно, удобно и практично. Xiaomi Mi Band 4 — отличный вариант для спортсменов. Xiaomi емкостью 135 мАч работает автономно до 20 дней. Делает все, для чего предназначен, — измеряет шаги и пульс, отслеживает сон и количество сожженных калорий. Надежно крепится на руке. Совместим с Android OS и iOS (Apple). Водонепроницаемый. Как вариант, еще рассмотрите модель Samsung Galaxy Fit e.

Вариант – новый смартфон: рекомендации по выбору Если надумали дарить смартфон, рекомендуем посмотреть в сторону проверенных новинок. Из тех, что набрали больше всего положительных отзывов клиентов с точки зрения хороших камер, автономности и производительности, – Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 8 и Honor 20. Эти смартфоны можно взять в рассрочку или в кредит без первоначального взноса и без переплат от 2 тысяч 165 сомов в месяц. Решайтесь!

Для тех, кто ценит время В интернет-магазине ostore.kg работает бесплатная доставка в пределах Бишкека, а также возможность оформить покупку смартфона в кредит онлайн! Для оформления покупки в кредит, заполните форму на сайте ostore.kg, дождитесь звонка из магазина, а затем просто заберите свой заказ. Ждем ваши вопросы по телефону 0705 007 000.

O!Store – любовь на все времена!