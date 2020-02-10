Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры

Уникальная акция для любителей онлайн-общения от Мобильного оператора О!.
Только в феврале 2020 года и только для новых абонентов действуют специальные условия подключения к тарифам с 30-дневной абонентской платой: «Переходи на О! 30 дней + O! Safe Kids» и «Переходи на О! 30 дней Регион + O! Safe Kids».
При подключении к указанным тарифам по акции вы получите:
1. Увеличенный пакет интернета 50 ГИГАБАЙТ на максимальной скорости!
2. Полный БЕЗЛИМИТ на любимые соцсети и мессенджеры: Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники!
3. БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS в сети О!.
4. +10 минут для звонков на другие мобильные сети КР.
Поучаствовать в акции можно БЕСПЛАТНО — выбирайте тариф, к которому хотите подключиться, и наберите всего одну команду для подключения:
- *155*71# — команда для подключения тарифа «Переходи на О! 30 дней + O! Safe Kids» (350 сомов за 30 дней);
- *155*59# — команда для подключения тарифа «Переходи на О! 30 дней Регион + O! Safe Kids» (280 сомов за 30 дней).