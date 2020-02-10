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Бизнес

Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры

Уникальная акция для любителей онлайн-общения от Мобильного оператора О!.

Только в феврале 2020 года и только для новых абонентов действуют специальные условия подключения к тарифам с 30-дневной абонентской платой: «Переходи на О! 30 дней + O! Safe Kids» и «Переходи на О! 30 дней Регион + O! Safe Kids».

При подключении к указанным тарифам по акции вы получите:

1. Увеличенный пакет интернета 50 ГИГАБАЙТ на максимальной скорости!
2. Полный БЕЗЛИМИТ на любимые соцсети и мессенджеры: Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники!
3. БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS в сети О!.
4. +10 минут для звонков на другие мобильные сети КР.

Поучаствовать в акции можно БЕСПЛАТНО — выбирайте тариф, к которому хотите подключиться, и наберите всего одну команду для подключения:

Акция действует только до 29 февраля 2020 года. Подробнее на сайте o.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/143176/
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