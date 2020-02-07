UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV

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UFC ТВ — единственный в мире телеканал, посвященный смешанным единоборствам, турнирам и бойцам UFC. Каждую неделю UFC ТВ транслирует прямые эфиры турниров крупнейшего мирового промоушена. Телеканал UFC ТВ показывает повторы турниров в прайм-тайм, чтобы фанаты не пропустили ни минуты мероприятий.

Помимо этого, в эфире UFC ТВ идут программы собственного производства промоушена, архивы предыдущих турниров, интервью и обзоры, посвященные ведущей в мире организации в сфере смешанных боевых искусств.

ВНИМАНИЕ! Уже на этой неделе, в ночь на воскресенье, 9 февраля, состоится громкий номерной турнир ведущего ММА-промоушена — UFC 247, который пройдет в Хьюстоне (США). Зрителей турнира ждет очень интересный кард из 12 поединков, венчать который будут сразу два титульных противостояния.

В соглавном бою вечера наша соотечественница Валентина Шевченко будет защищать пояс в женском наилегчайшем весе в поединке против американки Кэтлин Чукагян.

Шевченко имеет в своем активе уже две защиты титула. Вторая из них состоялась в августе прошлого года. Тогда «Пуля» крайне уверенно взяла реванш у Лиз Кармуш за первое поражение в карьере, одержав победу единогласным решением.

В главном событии вечера сойдутся лидер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий и чемпион полутяжелого веса Джонс Джонс и непобежденный претендент Доминик Рейес.

Когда 9 февраля 2020 года Начало в 9.00

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UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 300 миллионов человек по всему миру, включая 70 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах.

Более 1 миллиарда домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ-трансляции в более 170 странах. Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 60 государств. UFC FIGHT PASS® — один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств.

В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. С 2001-го штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвесторами которой также выступили Российско-Китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company.

Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.