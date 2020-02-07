12:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV

Весь мир UFC на одной кнопке! Теперь канал UFC ТВ эксклюзивно вещает в Кыргызстане только в сервисе О!TV. Прямые трансляции в высоком цифровом качестве и с лучшими комментаторами.

UFC ТВ — единственный в мире телеканал, посвященный смешанным единоборствам, турнирам и бойцам UFC. Каждую неделю UFC ТВ транслирует прямые эфиры турниров крупнейшего мирового промоушена. Телеканал UFC ТВ показывает повторы турниров в прайм-тайм, чтобы фанаты не пропустили ни минуты мероприятий.

Помимо этого, в эфире UFC ТВ идут программы собственного производства промоушена, архивы предыдущих турниров, интервью и обзоры, посвященные ведущей в мире организации в сфере смешанных боевых искусств.

ВНИМАНИЕ

Уже на этой неделе, в ночь на воскресенье, 9 февраля, состоится громкий номерной турнир ведущего ММА-промоушена — UFC 247, который пройдет в Хьюстоне (США). Зрителей турнира ждет очень интересный кард из 12 поединков, венчать который будут сразу два титульных противостояния. 

В соглавном бою вечера наша соотечественница Валентина Шевченко будет защищать пояс в женском наилегчайшем весе в поединке против американки Кэтлин Чукагян.

Шевченко имеет в своем активе уже две защиты титула. Вторая из них состоялась в августе прошлого года. Тогда «Пуля» крайне уверенно взяла реванш у Лиз Кармуш за первое поражение в карьере, одержав победу единогласным решением.

В главном событии вечера сойдутся лидер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий и чемпион полутяжелого веса Джонс Джонс и непобежденный претендент Доминик Рейес.

Когда

9 февраля 2020 года

Начало в 9.00 

Где смотреть

Прямая трансляция ТОЛЬКО НА O!TV. Скачайте приложение по этой ссылке.  

Подключите пакет «O!TV Премиум» всего за 7 сомов в день командой *750*3#.

Кстати, только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется.

Появились вопросы? Звоните по телефонам: 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов). Подробнее об услуге можно прочитать на сайте o.kg. Стоимость указана с НДС, без НсП.

O!TV — болеем вместе за наших!

***

UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 300 миллионов человек по всему миру, включая 70 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах.

Более 1 миллиарда домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ-трансляции в более 170 странах. Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 60 государств. UFC FIGHT PASS® — один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств.

В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. С 2001-го штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвесторами которой также выступили Российско-Китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company.

Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/142930/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV
Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store
Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!
Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!
Популярные новости
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
7 февраля, пятница
12:53
Запретить спиртные напитки с именами героев эпоса «Манас» требуют активисты Запретить спиртные напитки с именами героев эпоса «Мана...
12:42
UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
12:33
Новая глава управления капстроительства о коррупции, ПДП и отношениях с мэром
12:16
В Араване местные чиновники открыто берут вторых жен. Никто на это не реагирует
12:03
В отношении главы Федерации профсоюзов возбудили уголовное дело