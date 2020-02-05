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Бизнес

Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!

Мобильный оператор О! фиксирует значительный рост востребованности скоростной LTE-технологии.

На фоне растущей популярности 4G-технологии оператор активно наращивает охват и емкость действующей сети четвертого поколения в крупных городах и расширяет покрытие в малых населенных пунктах республики.

В результате воспользоваться мобильным интернетом на скорости 4G LTE сегодня могут более 97 процентов жителей по всему Кыргызстану, что является рекордным показателем не только по республике, но и среди стран ЕАЭС.

Неделю назад мобильный оператор отчитался о работах в северном регионе, на очереди модернизация в южных областях:

В Джалал-Абадской области: в городах Джалал-Абад, Кара-Куль, Ташкумыр, Майлуу-Суу, Токтогул, в Кек-Таш и селах Сейит-Казы, Кара-Джыгач, Бель-Терек, Тоскоол, Кара-Булак, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык, Терек-Суу, Кызыл-Кель, Саты, Урумбаш, Чон-Арык, Семет, Сары-Кашка, Таш-Булак, Сары-Талаа, Абдраимова, Массы, Сузак, Благовещенка, Мундуз, в селе имени Куйбышева (Бала-Чычкан), Арал, Джаны-Джол.

В Ошской области: в городах Ош, Кара-Суу, Ноокат, Узген, в селах Бек-Джар, Кызыл-Ордо, Кенеш, Гульча, Сары-Могол, Дыйкан-Кыштак, Керме-Тоо, Кыргызстан, Чек-Абад, Араван, Кара-Кульджа, Нариман, Султан-Абад, имени Кирова, Озгур, Джапалак, Кашгар-Кыштак, Отуз-Адыр, Эркин, Октябрь, Садырбай, Жаны-Базар, Ден-Булак, Бакмал, Кара-Дарыя.

В Баткенской области: в городах Исфана, Кызыл-Кия, в селах Интернационал, Джениш, Алга, Коргон-Таш, Жанырык, Табылгы, Орозбеково, Арпа-Сай, Кара-Дебе, Уч-Коргон, Какыр, Интернационал.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/142649/
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