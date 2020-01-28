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Бизнес

Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года

Вы запланировали покупку роутера или вингла для скоростного интернета или просто хотите знать, где лучше ловит сеть?

По данным Мобильного оператора О! на начало 2020 года, скоростная 4G LTE-сеть уже доступна более 97 процентам жителей Кыргызстана. Это значит, что сегодня мобильные данные на высокой скорости в сети О! можно получить практически везде, где есть голосовая связь.

«В 2019-м мы реализовали, пожалуй, самую масштабную кампанию по развитию сети за всю историю работы Мобильного оператора О!. Проделанный объем работы позволяет нам сейчас сосредоточиться на увеличении емкости сети и оттачивании качества связи. Кроме того, обязательно будет продолжено строительство новых объектов в самых отдаленных точках республики. А пока более миллиона кыргызстанцев уже имеют доступ к высокоскоростному стандарту 4LTE», — резюмировал технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Только за последний месяц работы по расширению покрытия и емкости сети были проведены более чем в 190 населенных пунктах. Среди них:

  • 57 населенных пунктов Чуйской области: Бишкек, Токмак, Кара-Балта, район жилмассивов «Оскон Ордо», «Акыл-Ордо», «Калыс-Ордо», а также села Молдовановка, Арпа-Тектир, Джон-Арык, Ровное, Новопавловка, Военно-Антоновка, Милянфан, Тегирменти, Каинды, Садовое, Панфиловское, Кюрпюльдек, Александровка, Кошой, Кош-Кашат, Шамши, Чон-Джар, Кепер-Арык, Кызыл-Дыйкан, Джарды-Суу, Озерное, Геодезист, Маевка, Жаны-Жер, Фрунзе, Джал, Ак-Жол, Кызыл-Туу, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чолпон, Интернациональное, Буденовка, Ак-Бешим, Чуй, Октябрьское, Восток, Ленинское, Кек-Джар, Васильевка, Алексеевка, Сосновка, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Торт-Куль, Петровка, Беловодское, Чалдыбар, Саз, Вознесеновка;
  • 21 населенный пункт Иссык-Кульской области: Чолпон-Ата, Балыкчи, Каракол, села Джаны-Арык, Кен-Суу, Бостери, Корумду, Орнек, Семеновка, Кожояр, Кара-Ой, Теплоключенка, Жол-Колот, Саруу, Тосор, Тамга, Ак-Терек, Каджи-Сай, Торт-Куль, Тасма, Чон Тогузбай;
  • 23 населенных пункта Таласской области: Талас, села Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Куру-Маймак, Маймак, Бакай-Ата, Озгерюш, Ак-Дебе, Кен-Арал, Боо-Терек, Кызыл-Адыр, Аманбаево, Джийде, Уч-Коргон, Кызыл-Джылдыз, Кок-Ой, Кек-Кашат, Кепюре-Базар, Талды-Булак, Ак-Коргон, Балбал, Козучак, Бакай-Ата;
  • 9 населенных пунктов Нарынской области: Нарын, села Орток, Оттук, Казан-Куйган, Кызыл-Дебе, Мантыш, Орто-Саз, Эмгекчил, Кен-Суу.

Подробнее о проведенных работах на территории южного региона Мобильный оператор О! намерен сообщить на днях.

С картой покрытия сети О! вы можете ознакомиться на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/141816/
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