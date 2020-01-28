Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года

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По данным Мобильного оператора О! на начало 2020 года, скоростная 4G LTE-сеть уже доступна более 97 процентам жителей Кыргызстана. Это значит, что сегодня мобильные данные на высокой скорости в сети О! можно получить практически везде, где есть голосовая связь.

«В 2019-м мы реализовали, пожалуй, самую масштабную кампанию по развитию сети за всю историю работы Мобильного оператора О!. Проделанный объем работы позволяет нам сейчас сосредоточиться на увеличении емкости сети и оттачивании качества связи. Кроме того, обязательно будет продолжено строительство новых объектов в самых отдаленных точках республики. А пока более миллиона кыргызстанцев уже имеют доступ к высокоскоростному стандарту 4G LTE», — резюмировал технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Только за последний месяц работы по расширению покрытия и емкости сети были проведены более чем в 190 населенных пунктах. Среди них:

57 населенных пунктов Чуйской области: Бишкек, Токмак, Кара-Балта, район жилмассивов «Оскон Ордо», «Акыл-Ордо», «Калыс-Ордо», а также села Молдовановка, Арпа-Тектир, Джон-Арык, Ровное, Новопавловка, Военно-Антоновка, Милянфан, Тегирменти, Каинды, Садовое, Панфиловское, Кюрпюльдек, Александровка, Кошой, Кош-Кашат, Шамши, Чон-Джар, Кепер-Арык, Кызыл-Дыйкан, Джарды-Суу, Озерное, Геодезист, Маевка, Жаны-Жер, Фрунзе, Джал, Ак-Жол, Кызыл-Туу, Дружба, Гидростроитель, Кен-Булун, Чолпон, Интернациональное, Буденовка, Ак-Бешим, Чуй, Октябрьское, Восток, Ленинское, Кек-Джар, Васильевка, Алексеевка, Сосновка, Тар-Суу, Кызыл-Байрак, Торт-Куль, Петровка, Беловодское, Чалдыбар, Саз, Вознесеновка;

21 населенный пункт Иссык-Кульской области: Чолпон-Ата, Балыкчи, Каракол, села Джаны-Арык, Кен-Суу, Бостери, Корумду, Орнек, Семеновка, Кожояр, Кара-Ой, Теплоключенка, Жол-Колот, Саруу, Тосор, Тамга, Ак-Терек, Каджи-Сай, Торт-Куль, Тасма, Чон Тогузбай;

23 населенных пункта Таласской области: Талас, села Чон-Кара-Буура, Кара-Буура, Куру-Маймак, Маймак, Бакай-Ата, Озгерюш, Ак-Дебе, Кен-Арал, Боо-Терек, Кызыл-Адыр, Аманбаево, Джийде, Уч-Коргон, Кызыл-Джылдыз, Кок-Ой, Кек-Кашат, Кепюре-Базар, Талды-Булак, Ак-Коргон, Балбал, Козучак, Бакай-Ата;

9 населенных пунктов Нарынской области: Нарын, села Орток, Оттук, Казан-Куйган, Кызыл-Дебе, Мантыш, Орто-Саз, Эмгекчил, Кен-Суу.

Подробнее о проведенных работах на территории южного региона Мобильный оператор О! намерен сообщить на днях.

С картой покрытия сети О! вы можете ознакомиться на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».