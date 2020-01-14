Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!

Мощные, впечатляющие, интригующие смартфоны Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и безрамочный слайдер Mi Mix 3!

Подарок!

К любому из трех смартфонов вы получите в подарок беспроводные наушники AirDots, которые порадуют компактным размером кейса, удобством в управлении, легкостью заряда и отличным качеством звучания.

Что заманчивого в смартфонах:

Mi Note 10 и его Pro-версия стали первыми в мире смартфонами с новой 108-мегапиксельной камерой. Их пентакамера состоит из пяти модулей для портретов, сногсшибательных пейзажей и много чего еще!

У них рекордная автономность. Огромный аккумулятор на 5 тысяч 260 мАч с быстрой зарядкой — просто гигантская емкость для такого тонкого корпуса! От комплектного адаптера смартфон до 50 процентов заряжается где-то за 25 минут, до 100 процентов — всего за час!

Смартфон-слайдер Mi Mix 3 порадует вас флагманской «начинкой» и удивит ваших знакомых необычным дизайном без «родинки» и «челки».

Мощность и производительность всех трех смартфонов не оставят вас равнодушным.

Cписок магазинов O!Store, где действует акция, можно узнать по телефону 0705007000, а также на сайте ostore.kg.

Есть рассрочка и кредит

Смартфоны, участвующие в акции, можно приобрести в кредит или в рассрочку на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Оформить документы можно онлайн, сэкономив время и сидя дома в тепле.

Внимание: количество смартфонов и подарков ограничено. Успейте получить свой в числе первых.

В акции участвуют модели Xiaomi Mi Note 10 128 ГБ, Xiaomi Mi Note 10 Pro 256 ГБ и Xiaomi Mi Mix 3. Срок действия акции с 23.12.2019 г. по 29.02.2020 г. включительно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.