Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими праздниками и сообщает о праздничном графике работы магазинов O!Store и службы интернет-магазина ostore.kg.

O!Store в ТЦ «Бишкек Парк» — 31 декабря 2019 года с 10.00 до 20.00, 1 января 2020-го с 13.00 до 22.00;

O!Store в ТЦ «Азия Молл» — 31 декабря 2019 года с 10.00 до 21.00, 1 января 2020-го с 12.00 до 22.00.

Все остальные магазины по республике 31 декабря работают до 16.00; 1 января 2020 года — выходной. Со 2 января работа магазинов по всей стране начнется в штатном режиме.

Исключение:

с 3 января открываются филиалы в ТЦ «Беш Сары»;

с 4 января начинают работу магазины O!Store в ТЦ «Аламедин Гранд» и «Табылга».

Операторы информационно-справочной службы О! будут работать для вас без выходных. Возникшие вопросы вы сможете решить в любое время онлайн, написав консультантам в приложении «Мой О!» или в личные сообщения в социальных сетях: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter.

Главная рекомендация проста:

Не забудьте заранее пополнить свой баланс, чтобы быть в Новый год на связи! Сделать это можно без комиссии во всех офисах О! и магазинах O!Store, через фирменные терминалы О! и промоутеров компании. Все адреса точек пополнения можно узнать на сайте o.kg по ссылке.

А пока Мобильный оператор О! приглашает вас за подарками для родных и близких в празднично украшенные магазины O!Store. Прямо сейчас действуют различные акции. В наличии большой ассортимент смартфонов и аксессуаров от ведущих мировых брендов.