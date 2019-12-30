14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV

Какие планы на Новый год?

Смотреть телевизор, где каждый год крутят один и тот же фильм про судьбу и баню — это не про нас.

Мобильный оператор О! представляет новую услугу START для пользователей сервиса O!TV.

Если вы хотите создать радостное, праздничное настроение, то нет способа лучше, чем смотреть онлайн позитивные семейные фильмы.

В огромном списке видеосервиса START вы найдете лучшие российские новогодние фильмы, сериалы и передачи.

А если вам хочется чего-то совсем не новогоднего, к вашим услугам множество документальных фильмов, из которых вы можете узнать, почему мы потребляем огромное количество сахара, кому это выгодно и как от него отказаться? В чем залог креативности и множество ответов на другие интересные вопросы. Смотрите и удивляйтесь, ведь неигровое кино может быть таким же захватывающим, как ваши любимые сериалы и художественное кино!

Услуга START открывает пользователям O!TV неограниченный доступ к онлайн-кинотеатру:

  • эксклюзивные премьеры и фильмы до эфира на телеканалах;
  • новинки кино и классика советского кинематографа;
  • комедийные, семейные сериалы, исторические и художественные фильмы.

Преимущества онлайн-кинотеатра START:

  • отличное качество видео и звука;
  • возможность смотреть кино на любых устройствах: планшетах и смартфонах, телевизорах, компьютерах и ноутбуках;
  • полное отсутствие рекламы;
  • мобильный интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.

Чтобы воспользоваться услугой, скачайте приложение O!TV. Версия для Android и iOS. Также можно набрать команду подключения *775*1#.

Первые семь дней услугой можно пользоваться бесплатно.

После завершения пробного периода стоимость услуги составит 7 сомов в сутки (с учетом НДС, без учета НсП). Подробнее об услуге на сайте o.kg.
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store
Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!
Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!
O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла
Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
Популярные новости
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Бизнес
Максатбек Ишенбаев о&nbsp;планах на&nbsp;2020-й, цифровизации и&nbsp;трансформации &laquo;Бай Тушума&raquo; Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
Новогодние акции от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;75&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
START&nbsp;&mdash; еще больше фильмов и&nbsp;сериалов в&nbsp;приложении O!TV START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
30 декабря, понедельник
14:00
Сотрудники лицея «Сапат» просят у властей Кыргызстана политического убежища Сотрудники лицея «Сапат» просят у властей Кыргызстана п...
13:48
Азиз Суракматов разъяснил позицию мэрии по строительству футбольного центра
13:37
Глава аэропорта «Баткен» Нургазы Жаныбеков заявляет о принуждении к увольнению
13:00
Когда наступит год Крысы и почему принято наряжать елку. Новогодний тест
12:50
Крушение самолета в Казахстане: следствие рассматривает три версии катастрофы