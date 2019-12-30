Какие планы на Новый год?

Смотреть телевизор, где каждый год крутят один и тот же фильм про судьбу и баню — это не про нас.

Мобильный оператор О! представляет новую услугу START для пользователей сервиса O!TV.

Если вы хотите создать радостное, праздничное настроение, то нет способа лучше, чем смотреть онлайн позитивные семейные фильмы.

В огромном списке видеосервиса START вы найдете лучшие российские новогодние фильмы, сериалы и передачи.

А если вам хочется чего-то совсем не новогоднего, к вашим услугам множество документальных фильмов, из которых вы можете узнать, почему мы потребляем огромное количество сахара, кому это выгодно и как от него отказаться? В чем залог креативности и множество ответов на другие интересные вопросы. Смотрите и удивляйтесь, ведь неигровое кино может быть таким же захватывающим, как ваши любимые сериалы и художественное кино!

Услуга START открывает пользователям O!TV неограниченный доступ к онлайн-кинотеатру:

эксклюзивные премьеры и фильмы до эфира на телеканалах;

новинки кино и классика советского кинематографа;

комедийные, семейные сериалы, исторические и художественные фильмы.

Преимущества онлайн-кинотеатра START:

отличное качество видео и звука;

возможность смотреть кино на любых устройствах: планшетах и смартфонах, телевизорах, компьютерах и ноутбуках;

полное отсутствие рекламы;

мобильный интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.

Чтобы воспользоваться услугой, скачайте приложение O!TV. Версия для Android и iOS. Также можно набрать команду подключения *775*1#.

Первые семь дней услугой можно пользоваться бесплатно.

После завершения пробного периода стоимость услуги составит 7 сомов в сутки (с учетом НДС, без учета НсП). Подробнее об услуге на сайте o.kg.