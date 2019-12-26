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Бизнес

Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store

Новогодние акции и скидки в магазинах O!Store в самом разгаре!

Фитнес-браслеты, беспроводные наушники, зарядные устройства, фирменные чемоданы и даже смартфоны в подарок уже получили те, кто позаботился о подарках дорогим сердцу людям заранее. Праздничные акции действуют при покупке смартфонов Honor, Huawei, Xiaomi.

Спешим сообщить о новой скидке на очередную пару телефонов, которая стартует уже сегодня! Только с 26 декабря 2019 года по 1 января 2020-го следующие смартфоны можно купить со скидкой:

В этот же период действует СКИДКА 20 процентов на все карты памяти.

Смартфоны в O!Store можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка и выплачивать понемногу. Чтобы еще больше сэкономить ваше время в предновогодней суете, рекомендуем вам оформить покупку в рассрочку или в кредит онлайн. Для этого:

  1. Зайдите на сайт ostore.kg.
  2. Заполните онлайн-заявку.
  3. Дождитесь одобрения банка и затем просто заберите ваш смартфон.

Дополнительный БОНУС!

При покупке телефонов онлайн в интернет-магазине ostore.kg 10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета вы получаете БЕСПЛАТНО. Работает бесплатная доставка по Бишкеку.

Наши консультанты ждут ваши вопросы по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

За подарками в O!Store.

Количество устройств ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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