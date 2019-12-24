Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!

В сети магазинов O!Store стартовали продажи первого в мире смартфона, камера которого получила целых 108 мегапикселей — Xiaomi Mi Note 10 и его Pro-версия.

Флагманы Mi обладают по праву крутейшими характеристиками для всего рынка смартфонов:

в основе однокристальная система Snapdragon 730G;

пентакамера из пяти модулей: фронтальная камера на 32 Мп, двукратный длиннофокусник (портретник), пятикратный длиннофокусник, сверхширик и макрокамера;

аккумулятор 5260 мАч с быстрой зарядкой. От комплектного адаптера смартфон до 50 процентов заряжается где-то за 25 минут, до 100 процентов — за час четыре минуты!

Наушники AirDots в подарок!

При покупке смартфонов Xiaomi Mi Note 10 или Pro-версии вы получаете беспроводные наушники AirDots в подарок!

Cписок магазинов O!Store, где действует акция, можно узнать по телефону 0705007000, а также на сайте ostore.kg.

Есть рассрочка и кредит

Смартфоны, участвующие в акции, можно приобрести в кредит или в рассрочку на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Оформить документы можно онлайн, сэкономив время.

Внимание: количество смартфонов и подарков ограничено. Успейте получить свой подарок в числе первых.

В акции участвуют модели Xiaomi Mi Note 10 128 ГБ и Xiaomi Mi Note 10 Pro 256 ГБ. Срок действия акции с 23.12.2019 г. по 31.01.2020 г. включительно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.