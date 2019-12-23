Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО

Вы решили сменить оператора мобильной связи, но ни при каких условиях не хотите отказываться от своего старого доброго номера, который знают десятки знакомых?

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Даже красивые номера премиальных категорий «СЕРЕБРО», «ЗОЛОТО», VIP — тоже БЕСПЛАТНО!

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