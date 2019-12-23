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Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО

Вы решили сменить оператора мобильной связи, но ни при каких условиях не хотите отказываться от своего старого доброго номера, который знают десятки знакомых?

В эти предпраздничные дни Мобильный оператор О! дарит всем кыргызстанцам уникальную возможность, ведь Новый год — это время волшебства и подарков!

Вы можете получить точную копию вашего номера с новым кодом 504 совершенно БЕСПЛАТНО!

Даже красивые номера премиальных категорий «СЕРЕБРО», «ЗОЛОТО», VIP — тоже БЕСПЛАТНО!

Акция действует считаные дни: только с 23 по 31 декабря 2019 года.

Настоящий подарок от Мобильного оператора О!, который важно успеть получить первым.

Приходите в любой магазин О!Store или офис продаж и обслуживания компании и узнайте, свободна ли копия вашего номера. Не забудьте ваш паспорт. Подробнее на сайте o.kg.

В новый год с новым кодом!
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