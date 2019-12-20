Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!

Уже в эти выходные специальная акция Мобильного оператора О! порадует жителей Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.

Только два дня — 21 и 22 декабря 2019 года. В рамках акции всего за 1 сом можно будет получить двухсимочный телефон Jinga с выгодным тарифом «Твой Суперноль+ (7 дней)».

Как получить?

Необходимо позвонить со своего номера Beeline, MegaCom или Salam на номер 0702 702 772 и дождаться положительного ответа системы. Чтобы получить телефон всего за 1 сом, нужно выполнить всего одно условие — пополнить баланс своего номера в сети О! разовым платежом на сумму 600 или более сомов, из которого будет списана первая абонентская плата по тарифу «Твой Суперноль+ (7 дней)». Денежные средства, пополненные в рамках акции, можно использовать только на услуги связи и нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги».

При обращении в офис продаж и обслуживания О! или магазин O!Store необходимо иметь при себе паспорт.

В акции участвуют телефоны Jinga Simple M245. Количество устройств ограничено. Товар сертифицирован. Гарантийный срок телефонов — шесть месяцев. Уточнить наличие устройств в конкретных магазинах можно по телефону 0705 007 000.

Со списком магазинов O!Store, где действует акция, можно ознакомиться на сайте o.kg по ссылке.