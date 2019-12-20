09:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!

С 18 декабря 2019 года супервыгодный тариф на роуминг «1МБ — 1 сом» доступен абонентам Мобильного оператора О! в любой сети Казахстана: Tele2, Beeline KZ и Kcell.

«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы подарить кыргызстанцам перед Новым годом еще более удобную услугу, — прокомментировал событие руководитель службы роуминга и интерконнекта компании Роман Литвинов. — Теперь при выезде в Казахстан вам больше не нужно выбирать сеть определенного оператора с низким тарифом и бояться остаться без связи в тех районах, где у этого оператора нет хорошего покрытия. Будучи абонентом О!, вы можете пользоваться скоростным интернетом в роуминге с единой доступной стоимостью за мегабайт в любой сети Казахстана».

С роумингом от Мобильного оператора О! вы забудете о необходимости контролировать свой баланс.

Набрать бесплатную команду, которая активирует интернет-роуминг с тарифом «1МБ — 1 сом», можно прямо сейчас: *997#вызов

Получить интернет в роуминге еще дешевле можно, подключив интернет-пакеты со скидкой 10 процентов:

  • «Интернет-роуминг 50 МБ». Команда подключения: *997*50# (45 сомов);
  • «Интернет-роуминг 100 МБ». Команда подключения *997*100# (90 сомов);
  • «Интернет-роуминг 250 МБ». Команда подключения *997*250# (225 сомов).

Активировать роуминг и приобрести интернет-пакеты можно также в приложении «Мой О!».

Ознакомиться с тарифами на услуги роуминга можно на сайте компании www.o.kg в разделе «Роуминг».

Стирайте границы с роумингом от Мобильного оператора О!
Ссылка:
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла
Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
За подарками в O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor!
Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
Популярные новости
Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в&nbsp;Бишкеке Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в Бишкеке
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
В&nbsp;гостях у&nbsp;Санта-Клауса можно побывать в&nbsp;центре Бишкека В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека
Бизнес
Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны? Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?
Дешевле только дома. Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;любой сети Казахстана! Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
O!Store дарит 7&nbsp;дней скидок на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;защитные стекла O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла
20 декабря, пятница
09:57
На заседании Высшего евразийского совета обсудят новый состав ЕЭК На заседании Высшего евразийского совета обсудят новый...
09:55
Суд над экс-мэрами. Обвинение усматривает преступную связь в служебных отношения
09:55
Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?
09:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 декабря
09:28
Контрабанда ГСМ. В Таласской области задержан очередной грузовик с топливом