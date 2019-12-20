Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!

С 18 декабря 2019 года супервыгодный тариф на роуминг «1МБ — 1 сом» доступен абонентам Мобильного оператора О! в любой сети Казахстана: Tele2, Beeline KZ и Kcell.

«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы подарить кыргызстанцам перед Новым годом еще более удобную услугу, — прокомментировал событие руководитель службы роуминга и интерконнекта компании Роман Литвинов. — Теперь при выезде в Казахстан вам больше не нужно выбирать сеть определенного оператора с низким тарифом и бояться остаться без связи в тех районах, где у этого оператора нет хорошего покрытия. Будучи абонентом О!, вы можете пользоваться скоростным интернетом в роуминге с единой доступной стоимостью за мегабайт в любой сети Казахстана».

С роумингом от Мобильного оператора О! вы забудете о необходимости контролировать свой баланс.

Набрать бесплатную команду, которая активирует интернет-роуминг с тарифом «1МБ — 1 сом», можно прямо сейчас: *997#вызов.

Получить интернет в роуминге еще дешевле можно, подключив интернет-пакеты со скидкой 10 процентов:

«Интернет-роуминг 50 МБ». Команда подключения: *997*50# (45 сомов);

«Интернет-роуминг 100 МБ». Команда подключения *997*100# (90 сомов);

«Интернет-роуминг 250 МБ». Команда подключения *997*250# (225 сомов).

Активировать роуминг и приобрести интернет-пакеты можно также в приложении «Мой О!».

Ознакомиться с тарифами на услуги роуминга можно на сайте компании www.o.kg в разделе «Роуминг».