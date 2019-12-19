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Бизнес

O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла

Лучшее время закупаться подарками — прямо сейчас!

Тем более что в сети магазинов O!Store вовсю идут новогодние акции и скидки. Десятки покупателей уже получили свои гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor, Huawei, а сегодня начинается семидневная скидка на популярные модели смартфонов!

Только с 19 по 25 декабря 2019 года стоимость на следующие смартфоны со скидкой составит:

  • Samsung A505(A50)  всего 15 тысяч 990 сомов вместо 17 тысяч 790;
  • Xiaomi MI 9 lite — всего 18 тысяч 790 сомов вместо 19 тысяч 990.

В этот же период действует СКИДКА 20 процентов на все защитные 2.5D стекла. 

Смартфоны в O!Store можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка и выплачивать понемногу. Чтобы еще больше сэкономить ваше время в предновогодней суете, рекомендуем вам оформить покупку в рассрочку или в кредит онлайн. Для этого:
1. Зайдите на сайт ostore.kg.
2. Заполните онлайн-заявку.
3. Дождитесь одобрения банка и затем просто заберите ваш смартфон.

Еще ПОДАРОК!

При покупке смартфонов онлайн в интернет-магазине ostore.kg 10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета вы получаете БЕСПЛАТНО. Есть бесплатная доставка по Бишкеку.

Для уточнения деталей обращайтесь по телефону 0705007000 или к онлайн-консультантам на сайте ostore.kg.

За подарками в O!Store.

Количество устройств ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. ​

 
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