Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота

Месторождение Джеруй готовится к запуску. Там уже начали добычу руды. Остались считанные месяцы до получения первого слитка. Это значит, что уже со следующего года вырастут поступления в бюджет от проекта. Хотя и сейчас компания «Альянс Алтын» вносит существенный вклад в развитие экономики Кыргызстана.

24.kg внимательно изучило проект и предлагает читателям ответы на самые распространенные вопросы о Джеруе.

1 О Джеруе и лицензии О Джеруе и лицензии

Месторождение Джеруй — второе по объемам золота месторождение Кыргызстана после Кумтора. На аукционе 2015 года лицензию на право разработки месторождения продали за рекордную для Кыргызстана сумму — $100 миллионов. Ее заплатила «Востокгеолдобыча» (дочернее предприятие холдинга «Русская платина» Мусы Бажаева).

2 О добыче золота О добыче золота

К выкупу лицензии добавили обязательство по урегулированию международного арбитражного спора с бывшим владельцем лицензии — казахским холдингом Visor. Все условия компания выполнила и учредила в Кыргызстане «дочку» — ОсОО «Альянс Алтын».

Работы на месторождении Джеруй идут активно. На сегодня построен карьер, начата добыча руды. На завершающей стадии строительство золотоизвлекательной фабрики.

Первый слиток Джеруя планируется получить в марте 2020 года.

«Первые пять тысяч тонн руды положены на склад. Для запуска золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) необходимо накопить 25 тысяч тонн. Фабрика будет перерабатывать 1,3 миллиона тонн руды по технологии чанового выщелачивания. Отличительной чертой является то, что технология почти полностью исключает попадание руды и жидкости, которая используется для переработки, в почву и воду», — рассказал генеральный директор «Альянс Алтына» Михаил Шубин.

3 Об экологии проекта Об экологии проекта

На Джеруе запроектирован полный водооборот. Вода будет использоваться внутри фабрики и не сбрасываться.

«Ни одного литра технически невозможно сбросить в реки. Это говорит об экологичности проекта. Используемая цианидная технология будет подвержена полному обезвреживанию», — заключил Михаил Шубин.

4 О рабочих местах О рабочих местах

На сегодня на месторождении постоянно работает 600 человек. В конце первого квартала 2020 года численность сотрудников Джеруя составит около 1 тысячи работников, как и было обещано проектом.

Средняя зарплата на Джеруе будет порядка $500.

5 О государственной доле О государственной доле

В последнее время ряд гражданских активистов и экспертов говорят о том, что в проекте «Джеруй» должна быть обязательно доля государства. Однако это не так выгодно, как думается.

Если бы у правительства была доля в «Джеруе», то прибыли и поступлений в бюджет пришлось бы ждать восемь лет.

«Мы победили в конкурсе, на котором такое условие не ставилось, как государственная доля в проекте. Компания выполнила все установленные требования, оплатила в сроки за лицензию. Кроме того, был закрыт спор в международном арбитражном суде между правительством Кыргызстана и предыдущим инвестором», — заключил Михаил Шубин.