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Бизнес

Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!

С сегодняшнего дня во всех офисах продаж и обслуживания О! и в магазинах O!Store можно выбрать номер на самый искушенный вкус из сотен тысяч комбинаций с новым кодом 504.

Похожие номера удобно запоминать, один раз услышав или взглянув на них. Одинаковые номера — просто находка для влюбленной пары или для бизнеса, где такие номера особенно важны.

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Желающим приобрести номера категории Silver объявляется СКИДКА 100 процентов в рамках услуги «Добро пожаловать!». 

В случае, если ваш номер имеет категорию VIP, его стоимость составит 3 тысячи сомов со скидкой; если у вашего номера категория Gold, то 900 сомов с учетом всех налогов. Ознакомиться с текущей стоимостью всех категорий номеров можно на сайте o.kg.

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