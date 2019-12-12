Мобильный оператор О! запускает новый префикс 504.

Все настройки оборудования для запуска нового префикса завершены. Параллельно с этим подготовлена огромная база номеров для свободного предоставления услуги «Мой новый номер», с помощью которой абоненты смогут выбрать и приобрести номер с желаемой комбинацией цифр.

«Мы говорим «Добро пожаловать!» в сеть Мобильного оператора О!, — комментирует новость коммерческий директор компании Максим Сидоренко. — За текущий год оператор увеличил емкость сети в два раза по сравнению с прошлым годом, за счет чего улучшился охват населения скоростным интернетом стандарта 4G LTE по всей республике до 96 процентов. Ввод новой номерной емкости обусловлен ростом абонентской базы сети О!».

Новый номер в сети О! — это больше свободы выбора, это удобные и простые тарифы для всех, это возможность выгодно пользоваться скоростным безлимитным интернетом, смотреть более 150 ТВ-каналов, а также звонить на все мобильные бесплатно с популярными тарифами «Переходи на О!».

Сегодня Мобильный оператор О! располагает следующими кодами мобильной связи: 500, 501, 502, 504, 505, 507, 508, 509 и 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

Сделайте легкий шаг в О! с новым кодом 504.