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Бизнес

С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504

Мобильный оператор О! запускает новый префикс 504.

Все настройки оборудования для запуска нового префикса завершены. Параллельно с этим подготовлена огромная база номеров для свободного предоставления услуги «Мой новый номер», с помощью которой абоненты смогут выбрать и приобрести номер с желаемой комбинацией цифр.

«Мы говорим «Добро пожаловать!» в сеть Мобильного оператора О!, — комментирует новость коммерческий директор компании Максим Сидоренко. — За текущий год оператор увеличил емкость сети в два раза по сравнению с прошлым годом, за счет чего улучшился охват населения скоростным интернетом стандарта 4LTE по всей республике до 96 процентов. Ввод новой номерной емкости обусловлен ростом абонентской базы сети О!».

Новый номер в сети О! — это больше свободы выбора, это удобные и простые тарифы для всех, это возможность выгодно пользоваться скоростным безлимитным интернетом, смотреть более 150 ТВ-каналов, а также звонить на все мобильные бесплатно с популярными тарифами «Переходи на О!».

Сегодня Мобильный оператор О! располагает следующими кодами мобильной связи: 500, 501, 502, 504, 505, 507, 508, 509 и 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709. 

Сделайте легкий шаг в О! с новым кодом 504.
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