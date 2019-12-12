16:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store

Акция «Скидки каждые семь дней» в сети магазинов O!Store продолжает радовать покупателей!

Только с 12 по 18 декабря 2019 года СКИДКА действует на следующие смартфоны:

  • Samsung Galaxy А207 (A20s 2019) — со скидкой за 11 тысяч 790 сомов вместо 12 тысяч 390;

  • Xiaomi Redmi Note 8T 64ГБ — со скидкой за 12 тысяч 490 сомов вместо 14 тысяч 790;

Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка. Сэкономьте свое время и оформите кредит виртуально — просто заполните онлайн-заявку, дождитесь одобрения банка и просто заберите свой новенький смартфон в ближайшем O!Store.

Вдобавок вас ждет скидка 20 процентов на сетевые зарядные устройства!

Бесплатная доставка + Подарок

При покупке онлайн в интернет-магазине ostore.kg к вашим услугам бесплатная доставка по Бишкеку + 10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета в подарок!

Более подробную информацию спрашивайте по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg у онлайн-консультантов.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
За подарками в O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor!
Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
Не упусти шанс выиграть смартфон!
Популярные новости
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
Мобильный оператор&nbsp;О! представляет новый тариф для &laquo;умных&raquo; устройств Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств
Бизнес
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
&laquo;Выбор года&nbsp;&mdash; 2019&raquo;: &laquo;Супер-Инфо&raquo; в&nbsp;очередной раз признана лучшей газетой страны «Выбор года — 2019»: «Супер-Инфо» в очередной раз признана лучшей газетой страны
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
БТА Банк и&nbsp;MegaCom выпустили кобрендинговую карту БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту
12 декабря, четверг
16:08
Пересмотр дела Саляновой. Адвокат просит справедливого решения суда Пересмотр дела Саляновой. Адвокат просит справедливого...
16:03
Пересмотр дела Саляновой. Прокурор просит оставить в силе приговор
16:01
События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти
15:57
События в Кой-Таше. Равшан Джеенбеков назвал Алмазбека Атамбаева трусом
15:56
Инвестируйте! Сооронбай Жээнбеков пригласил в Кыргызстан компании из ОАЭ