СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.