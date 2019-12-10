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Бизнес

За подарками в O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor!

Мобильный оператор О! и компания Honor представляют предновогоднюю акцию «Подарки в O!Store», где каждый покупатель получит гарантированные подарки, а также шанс стать обладателем wow-призов  смартфонов Honor!

Только с 10 декабря 2019 года по 15 января 2020 года при покупке смартфонов Honor любой модели посетителей магазинов O!Store ждут гарантированные подарки. Среди них:

Как стать участниками акции «Подарки в O!Store»:

  • в указанный период приобрести один из смартфонов Honor в любом из 102 магазинов O!Store;
  • вытянуть свой счастливый купон, в котором зашифровано наименование подарочного набора.

Кэшбэк 10 процентов на баланс в сети О!

Вдобавок к гарантированному подарку при покупке в кредит или за наличные также можно получить кэшбэк 10 процентов от стоимости покупки на баланс в сети О! до 31 декабря 2019 года.

Внимание: количество смартфонов и подарков ограничено. Торопитесь получить свой желанный подарок в числе первых участников!

Все смартфоны Honor, участвующие в акции, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

Акция «Подарки в O!Store» действует во всех магазинах O!Store с 10 декабря 2019 года по 15 января 2020 года включительно. Подробнее на сайте ostore.kg.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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