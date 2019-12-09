Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств

Мобильный оператор развивает новое направление «интернета вещей» (IoT) и представляет инновационное предложение.

С 9 декабря 2019 года абоненты О! могут круглосуточно контролировать сигнализации, датчики дыма и протечки, навигаторы, GPS-трекеры и остальные смарт-устройства с новым тарифом «Умное устройство».

Тариф «Умное устройство» предназначен для всех электронных устройств, которые оснащены слотом для SIM-карты: датчики дыма или протечки воды, пожарные, охранные или автосигнализации, камеры видеонаблюдения и другие системы «умного» дома. Тариф позволяет управлять устройствами и контролировать их состояние в любое время.

Для контроля устройств предоставляется:

200 мегабайт мобильного интернета;

30 SMS каждые 30 дней.

Выбирайте удобный способ оплаты:

за месяц (30 дней) — 50 сомов;

за год (360 дней) — 490 сомов.

Следить за остатком интернета, SMS и балансом на SIM-карте можно в приложении «Мой О!». Для этого необходимо добавить номер вставленной в устройство SIM-карты во вкладку «Мои номера».

Хотите подключить этот тариф?

Приходите в любой магазин O!Store или офис продаж и обслуживания. Стоимость специальной M2M SIM-карты — 100 сомов. Все цены указаны с учетом НДС и НсП. Подробнее о тарифе можно прочитать на сайте o.kg.