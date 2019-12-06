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Бизнес

В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону

В международном аэропорту «Манас» 5 декабря 2019 года состоялось открытие новой стерильной зоны.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов, заведующая отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства КР Гульмира Абдралиева, заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР Бекболот Алиев, заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев, заместитель директора АГА при МТиД КР Бакыт Джунушалиев, генеральный директор ГП «Кыргызаэронавигация» Улукбек Рахманов, председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и другие.

Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов отметил, что такие проекты вносят большой вклад в развитие столичного аэропорта и гражданской авиации Кыргызстана в целом.

«Впереди нас ждет не меньше масштабных проектов по развитию центральных воздушных ворот страны», — подчеркнул он.

В свою очередь председатель правления ОАО «МАМ» Мурат Примбердиев сообщил, что открытие стерильной зоны позволит пассажирам более свободно и комфортно перемещаться и пользоваться услугами зон ожидания, магазинов Duty Free, кафе, комнатами матери и ребенка непосредственно при ожидании рейса.

По его словам, раньше здесь было служебное помещение для сотрудников аэропорта.

«Открытие новой стерильной зоны повысит удобство и комфорт пассажиров перед полетом, где предусмотрены новая комната матери и ребенка. Теперь в стерильной зоне функционируют две комнаты матери и ребенка. Также женский и мужской санузлы и отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ)», — сказал он.

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Мурат Примбердиев добавил, что наблюдается значительный рост рейсов и пассажиропотока за последние 10 лет. Так, по сравнению с 2009 годом в 2018-м пассажиропоток главной воздушной гавани страны увеличился в три раза и составил 2 миллиона 84 тысячи 625 человек.

Председатель правления ОАО «МАМ» отметил, что открытие новой стерильной зоны осуществляется в рамках реализации политики «пятой степени свободы воздуха» в Кыргызской Республике.

Проект «Перепрофилирование и расширение зоны международных вылетов АВК «Манас» реализован собственными силами и средствами ОАО «МАМ». В результате реализации проекта общая площадь зоны международных вылетов увеличилась на 1 тысячу 357 квадратных метров и составила около 3 тысяч 900 квадратных метров.
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