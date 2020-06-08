В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс

Указом президента КР Сооронбая Жээнбекова 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

В поддержку инициативы развития регионов ОАО «Международный аэропорт «Манас» завершило реализацию важнейшего инфраструктурного проекта — строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) в международном аэропорту «Иссык-Куль».

Строительство ТЗК в аэропорту «Иссык-Куль» началось в ноябре 2019 года.

ТЗК аэропорта «Иссык-Куль» предназначен для приема, хранения, подготовки к выдаче и заправки авиатопливом воздушных судов. Комплекс оснащен необходимым современным технологическим оборудованием, которое полностью автоматизировано, соответствует международным стандартам в области авиатопливообеспечения и безопасности полетов.

Построенный резервуарный парк дает возможность реализации более 20 тысяч тонн авиакеросина в год.

Из-за отсутствия ТЗК и невозможности обратной заправки ранее аэропорт «Иссык-Куль» принимал небольшие воздушные суда, осуществляющие полеты на короткие расстояния.

Запуск ТЗК в аэропорту «Иссык-Куль» позволит принимать средне- и дальнемагистральные самолеты, в том числе из дальнего зарубежья, и осуществлять качественную заправку воздушных судов в круглогодичном режиме.

ТЗК имеет необходимые сертификаты соответствия.

Все объекты ТЗК построены с соблюдением требований по авиационной и пожарной безопасности: установлена система автоматического пожаротушения, построены противопожарные резервуары и очистные сооружения, производственная территория охраняется службой безопасности.

Сегодня авиаперевозки являются важным элементом развития туризма. С учетом возрастающего спроса на круглогодичный туризм на побережье озера Иссык-Куль аэропорт «Иссык-Куль» имеет большие перспективы развития благодаря туристическому потенциалу популярного курортного региона в Центральной Азии.

Наличие действующего ТЗК на Иссык-Куле дает аэропорту большое преимущество и повышает его привлекательность для авиакомпаний.

Появление собственного ТЗК станет одним из ключевых факторов для увеличения объемов и расширения географии полетов существующими перевозчиками, а также для привлечения новых авиаперевозчиков в международный аэропорт «Иссык-Куль».

Оператором ТЗК аэропорта «Иссык-Куль» является стопроцентно дочерняя компания ОАО «Международный аэропорт «Манас» — ОсОО «ИНТЭК».