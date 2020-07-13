ОАО «МАМ»: Граждане КР чартерными санитарными рейсами не вылетали

В связи с распространением в социальных сетях недостоверной информации относительно чартерных рейсов, выполняемых якобы для нужд высокопоставленных чиновников, ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает следующее.

По состоянию на 12 июля, в период ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и соответствующих ограничений воздушного сообщения с другими странами, в аэропорты ОАО «МАМ» периодически выполняются заказные чартерные санитарные рейсы. Они выполняются с целью медицинской эвакуации по запросу пассажиров, а также в случае наступления страховых случаев.

В порядке информации заявляем, что данными рейсами пользуются представители иностранных дипломатических служб и члены их семей, сотрудники международных организаций, иностранные бизнесмены. Граждане Кыргызстана такими рейсами не вылетали.

Также через аэропорты ОАО «МАМ» выполняются чартерные рейсы для эвакуации иностранных граждан, которые не могут вылететь в свои страны по причине ограниченности полетов в мире.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» убедительно просит не распространять недостоверную информацию. Так, в условиях существующей эпидемиологической обстановки ОАО «МАМ» работает круглосуточно со строгим обеспечением всех мер безопасности сотрудников и пассажиров.