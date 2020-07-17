14:16
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Бизнес

Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»

В рамках указа президента КР о развитии регионов, цифровизации страны и поддержки детей в городе Исфане Лейлекского района Баткенской области завершена реконструкция аэропорта «Исфана», который был начат 25 ноября 2019 года.

Как сообщил председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев, реализация проекта «Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта «Исфана» завершена в полном объеме. Все ремонтные работы осуществлялись строго в соответствии с графиком, и после проведения сертификации аэропорт вновь будет готов принимать самолеты.

В рамках данного проекта произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулёжной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы 1 тысяча 735 метров, ширина 35 метров.

Кроме этого, в рамках общего проекта в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 квадратных метра, с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка и другое. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.

Стоит отметить, что аэропорт «Исфана» является стратегически важным объектом для страны, и все работы ведутся для создания условий и развития внутреннего авиасообщения в региональных аэропортах, а также повышения качества обслуживания авиапассажиров.

Для справки. Аэропорт «Исфана» введен в эксплуатацию в 1974 году. В советские годы он принимал такие самолеты, как Як-40, Ан-2, Ан-26, Ан-28, BAE-146-200 и вертолеты всех типов. На аэродроме имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса (ВПП) — 1735×35 метров. Класс аэродрома: «ЗС» (нормы ИКАО) и «Д» (нормы МАК).

Аэровокзальный комплекс рассчитан для обслуживания рейсов внутренних воздушных линий в светлое время суток. Последний капитальный ремонт АВК проведен в 2007 году.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159806/
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «МАМ»: Граждане КР чартерными санитарными рейсами не вылетали
ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Популярные новости
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Бизнес
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
17 июля, пятница
14:01
Выборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что известно о некоторых Выборы-2020. 44 партии хотят баллотироваться. Что извес...
13:48
В Ала-Букинском районе селевые воды разрушили стены домов
13:30
Создателя в соцсетях группы «Меместан» и его супругу допросили в МВД
13:19
Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
13:15
В одной из аптек Бишкека вновь выявили факт завышения цен на лекарства