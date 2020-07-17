В рамках указа президента КР о развитии регионов, цифровизации страны и поддержки детей в городе Исфане Лейлекского района Баткенской области завершена реконструкция аэропорта «Исфана», который был начат 25 ноября 2019 года.

Как сообщил председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев, реализация проекта «Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта «Исфана» завершена в полном объеме. Все ремонтные работы осуществлялись строго в соответствии с графиком, и после проведения сертификации аэропорт вновь будет готов принимать самолеты.

В рамках данного проекта произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулёжной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы 1 тысяча 735 метров, ширина 35 метров.

Кроме этого, в рамках общего проекта в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 квадратных метра, с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка и другое. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.

Стоит отметить, что аэропорт «Исфана» является стратегически важным объектом для страны, и все работы ведутся для создания условий и развития внутреннего авиасообщения в региональных аэропортах, а также повышения качества обслуживания авиапассажиров.

Для справки. Аэропорт «Исфана» введен в эксплуатацию в 1974 году. В советские годы он принимал такие самолеты, как Як-40, Ан-2, Ан-26, Ан-28, BAE-146-200 и вертолеты всех типов. На аэродроме имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса (ВПП) — 1735×35 метров. Класс аэродрома: «ЗС» (нормы ИКАО) и «Д» (нормы МАК).

Аэровокзальный комплекс рассчитан для обслуживания рейсов внутренних воздушных линий в светлое время суток. Последний капитальный ремонт АВК проведен в 2007 году.